Ile Maurice: Le ministre Reza Uteem procédera au lancement officiel du magazine annuel

C'est cet après-midi que le ministre du Travail et des Relations industrielles, Reza Uteem, procédera au lancement officiel du magazine annuel de l'Association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP).

Cette dernière vient de publier son magazine annuel intitulé "AI in HRM: The Future of Human Resource Management". Ce numéro se concentre sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la fonction Ressources humaines. Les articles et les recherches qui y sont publiés abordent en détail l'introduction de l'IA dans la gestion des ressources humaines.

L'invité spécial à ce lancement officiel n'est autre que le ministre du Travail et des Relations industrielles, car l'IA aura des conséquences non négligeables sur le travail, l'organisation du travail et les méthodes de travail. Il est désormais indéniable que l'IA influencera de manière significative le monde du travail. Les DRH doivent se préparer à relever les défis liés à l'organisation du travail, en tenant compte des progrès technologiques qui transformeront profondément le marché de l'emploi.