Madagascar: Fêtes de fin d'année - Les bons plans de la Saint-Sylvestre

À treize jours du passage à l'année 2025, la capitale s'apprête à accueillir la plus grande fête de la Saint-Sylvestre. Des événements exceptionnels, des artistes de renom et des lieux inédits s'annoncent pour une soirée inoubliable.

La capitale se prépare pour un réveillon exceptionnel. À moins de deux semaines de la plus grande fête de l'année, les affiches annonçant les festivités de la Saint-Sylvestre envahissent déjà les rues de la capitale. L'édition 2024-2025 promet d'être mémorable, avec des événements inédits, des artistes de renom et des lieux de fête grandioses.

Le compte à rebours est lancé pour accueillir le Nouvel An 2025, et les soirées s'annoncent spectaculaires. Des artistes comme Rossy, Njakatiana, Lola et Stéphanie ont d'ores et déjà signé des contrats à l'étranger, mais la scène locale ne sera pas en reste. Ceasar, l'un des incontournables de la scène musicale malgache, a décidé de marquer cette Saint-Sylvestre d'une pierre blanche en restant à Antananarivo. «Chaque année, Ceasar nous manque sur la scène locale, surtout dans la capitale. Mais cette fois, il sera là, entouré de deux autres légendes qui sont Arnaah et Dadi Love, pour un concert unique à Yandy By Pass», explique NofarTafara, le manager de Ceasar et Arnaah. Une soirée où chaque titre et chaque phrase chantée fera vibrer le coeur des spectateurs.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre n'aurait pas la même saveur sans le traditionnel Golden New Year au Carlton Anosy. Dès 20 heures, l'ambiance « kawitry » s'installera avec la présence de Jerry Marcoss, accompagné de Njara Marcel et Gelah Top. La soirée sera animée par l'orchestre Album Music et le talentueux DJ Natoo. Côté gastronomique, un grand buffet sera mis en place pour satisfaire les gourmets. Tout est réuni pour un réveillon inoubliable où l'on pourra se détendre, danser et célébrer en grande pompe l'arrivée de 2025.

De plus, le Golden Hour se tiendra à la salle plénière du CCI Ivato. Une soirée d'exception avec Hasina El Music Horns en tête d'affiche, et un buffet gastronomique signé par le chef Marc de Miotisoa. L'animation sera assurée par l'orchestre Faniry Tana Group, tandis que l'ambiance sera chauffée par les DJ Jaytaxx&Shinchan jusqu'au bout de la nuit. Un événement haut de gamme pour une Saint-Sylvestre rythmée par la musique et l'élégance.

La soirée des jeunes

Les jeunes ne sont pas en reste. Le Midnight Celebration revient au Dyve Garden Anosivavaka, une soirée spécialement pensée pour eux, mais ouverte à tous. L'an dernier, cet événement a rencontré un grand succès et cette année, la soirée attend plus de cinq cents personnes. Les jeunes DJs, tels que Cyemci, DJ Natoo, DJ Nawer et The Yautja, seront les maîtres de cérémonie, tandis que les chorégraphes de «Les ThreezyDancers» mettront le feu à la scène. «Nous voulons valoriser les DJ et les performers locaux qui sont au coeur de la musique moderne. Ils méritent de briller sous les projecteurs», déclare Irihaja, organisateur et DJ Nawer. La soirée s'annonce explosive et sera, sans aucun doute, l'un des moments phares de la nuit.

Enfin, le Hall +1 du Stade Barea Mahamasina sera le lieu où se produiront deux orchestres légendaires tels que SandaMozika et Nanja. Un événement haut en couleur, avec la participation de Melky, Ndondolah et Lucia. Le buffet gastronomique, riche en fruits de mer et en barbecue, sera assuré par le réputé Mada SeaFood Restaurant.

La Saint-Sylvestre de cette année offrira une expérience sur mesure pour chaque fêtard. Les lieux, les artistes et les ambiances variées garantiront une soirée inoubliable, marquée par des performances exceptionnelles et des moments de joie collective.