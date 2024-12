Madagascar: Maison de la diplomatie verte - Un hub stratégique pour l'action climatique

Alors que Madagascar lutte contre les conséquences dramatiques du changement climatique, le pays met en place des initiatives ambitieuses pour renforcer sa position sur la scène internationale.

Madagascar se trouve en première ligne face aux défis climatiques. « Le pays subit de plein fouet les impacts du changement climatique, malgré sa contribution minime aux émissions globales de carbone», a rappelé Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Confronté à des enjeux environnementaux menaçant ses écosystèmes uniques et la survie de ses communautés locales, Madagascar se dote d'un nouvel outil stratégique : la Maison de la Diplomatie Verte. Inaugurée hier à Ampandrianomby, au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce centre a pour objectif de consolider la position de Madagascar sur la scène internationale dans les négociations climatiques et de renforcer la résilience des populations face aux crises environnementales.

Selon Rindra HasimbeloRabarinirinarison, ministre de l'Économie et des Finances, « la Maison de la Diplomatie Verte se veut un espace de coordination et de réflexion stratégique pour l'environnement et le développement durable ». Ce centre est conçu pour organiser des consultations multisectorielles, permettant ainsi d'élaborer des positions unifiées dans les grandes négociations climatiques internationales. Le ministre de l'Environnement a également précisé : « Lors de la COP 29, un fonds de 500 milliards de dollars a été annoncé. La Maison de la Diplomatie Verte sera notre point de plaidoyer pour que Madagascar et le MEDD puissent défendre leurs intérêts et obtenir un pourcentage de ces fonds. À ce jour, bien que cette somme ait été annoncée, aucun décaissement n'a encore eu lieu. Ce centre sera un lieu clé pour se battre sur l'allocation de ces financements. »

L'action climatique

Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 35 millions d'euros, soit 175 milliards d'ariary, dans le cadre de l'Initiative Équipe Europe « Pacte vert» du Global Gateway. Son objectif est de protéger les aires naturelles de Madagascar tout en impliquant activement les communautés locales dans la gestion durable des ressources. Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, a souligné que « ce partenariat stratégique répond à deux objectifs majeurs : la préservation des écosystèmes et l'amélioration des conditions de vie des populations locales ».

Avec la Maison de la Diplomatie Verte, Madagascar ambitionne de devenir un modèle de résilience environnementale et d'innovation durable, tout en renforçant sa position face aux défis climatiques sur la scène internationale. En parallèle, la convention de financement du programme FAMINDRA (Faritra Arovana Mirindra) a été signée hier. Ce programme, mis en oeuvre avec le soutien du KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW), en collaboration avec la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM) et Madagascar National Parks (MNP), renforcera les ambitions environnementales du pays.