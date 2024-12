Madagascar: Étiage - Les sources d'eau se tarissent à Analamanga

Analamanga connaît une longue période sèche. Les paysans en souffrent.

Assèchement inhabituel du lac Andranotapahina. On commence à y voir des boues. « C'est la première fois qu'on voit le niveau de ce lac aussi bas, depuis les nombreuses années où nous vivons ici », réagit un habitant du fokontany de Talatamaty, hier. Cette source estime que l'absence de précipitations, combinée avec une consommation « excessive » de l'eau du lac, a conduit à l'assèchement de cette étendue d'eau. « Des camions y puisent de l'eau directement, tous les jours », enchaîne la source. L'ex-maire et candidat à l'élection communale de Talatamaty, Elie Dominic Raharinoasy, suppose que c'est le déficit des précipitations qui provoque le tarissement de ce lac. « La pluie n'est tombée qu'une seule fois, pendant plusieurs mois », indique la source.

Toutes les sources d'eau se tarissent dans la région d'Analamanga. Les paysans dans les communes d'Ambohidratrimo et de Talatamaty ne peuvent pas repiquer, car les rizières sont sèches. Dans le district d'Andramasina, une commune sur quatorze a pu commencer la culture du riz, selon le député Bina Liantsoa Andriamanjato. « Le repiquage va commencer très tard, en cette saison culturale. Normalement, toutes les rizières sont repiquées dès le mois de novembre. Mais à ce rythme, les paysans doivent attendre le Nouvel An pour planter », explique ce parlementaire. Dans ce même district, les rivières d'Ikopa et de Sisaony n'ont jamais atteint un niveau aussi bas. Le lac de Tsiazompaniry subit, également, le même sort. « Bientôt, la hauteur minimale du lac sera atteinte. On peut déjà traverser à pied une partie du lac, en ce moment », témoigne Mami Volatiana, une habituée de Island Lodge à Tsiazompaniry. Les paysans craignent l'impact de cette période sèche sur la prochaine récolte.

Météo Madagascar a déjà annoncé une quantité de précipitations normale ou inférieure à la normale, dans la région d'Analamanga, durant les mois d'octobre, de novembre et de décembre. « On ne parle pas de retard de précipitations, mais plutôt de déficit de précipitations, car la saison pluvieuse a déjà commencé à Analamanga, avec la pluie qui est tombée pendant un week-end du mois de novembre. On a connu, par la suite, un long épisode sec qui se prolonge jusqu'à présent. Il y a des facteurs naturels de cette période sèche, comme le réchauffement climatique, le phénomène La Niña. Mais des activités humaines, comme les feux de brousse, accentuent le problème », explique Anzela Ramarosandratana, chef du service des recherches sur la variabilité climatique auprès de la direction générale de la Météorologie.

La situation devrait s'améliorer, au mois de janvier et février. La quantité de pluie dans la région d'Analamanga et presque dans toute l'île sera normale ou supérieure à la normale, pendant ces deux premiers mois de l'année, selon la mise à jour des prévisions saisonnières, établie par Météo Madagascar, au début de ce mois. La fête de la Nativité et la fête de fin d'année pourraient même être arrosées de pluie, selon les prévisions.