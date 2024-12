Madagascar: Fête de la nativité - Un show inédit annoncé à Antananarivo

Le centre-ville d'Antananarivo va s'illuminer pour la énième fois en cette fin d'année. Le jardin d'Ambohijatovo va accueillir le show.

Une expérience nocturne magique. Un voyage féérique attend les enfants et les adultes dans le jardin botanique d'Ambohijatovo en cette fin d'année. La présidence de la République, en partenariat avec la commune urbaine d'Antananarivo, annonce un spectacle d'illuminations inédit dans cet espace vert d'une surface de 10 000 m², du 20 décembre au 5 janvier. Le parcours d'illuminations à Ambohitsorohitra sera déplacé dans cet endroit plus spacieux.

« Comme à l'accoutumée, chaque année, le président de la République Andry Rajoelina et son épouse apportent une touche particulière dans la célébration des festivités de Noël. Nous avons l'habitude de fêter et de vivre cette magie de Noël. Cette année, ils ont décidé d'offrir quelque chose de nouveau, de magique et de très beau. (...) Ils ont créé un parcours lumineux qui est vraiment prometteur pour la magie qu'il va nous donner », déclare Gentiane Andrianisa, de la présidence de la République, hier.

Ce parcours lumineux sera différent des précédentes années, à en croire les organisateurs. « Il y aura un show surprise, donc nous invitons tout le monde à le visiter », a annoncé Elia Ravelonjatovo, directrice des Événements de la République, sans donner plus de détails pour créer une réelle surprise aux visiteurs. Outre ce spectacle, des stands de snacking et des toilettes mobiles seront également disponibles sur place. Le ticket d'entrée sera de 500 ariary par personne.

Balade féérique

Il y aura un itinéraire. « La visite commencera au portail principal et la sortie, au portail latéral. Nous encourageons tout le monde à respecter cet itinéraire, ainsi que l'hygiène et la propreté de cet endroit », a souligné le président de la délégation spéciale d'Antananarivo, Alexandre Georget. Cent quatre-vingts Forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité de la population durant cet événement. Le général de brigade Jean-Yves Rasolondraibe, directeur de la Sécurité présidentielle auprès de la Présidence de la République, annonce également la présence d'ambulances, de professionnels de santé et de sapeurs-pompiers sur place. « Tout le monde est appelé à suivre les instructions », note cette source.

«Noël de l'amour» sera le thème de cette année. « Noël est un moment de partage, un moment pour les familles de se retrouver, de se réunir. C'est un moment pour donner, pour partager, mais pour aimer aussi. (...) C'est une invitation à venir découvrir et vous ne serez pas déçus », poursuit Gentiane Andrianisa. Les portails d'Ambohijatovo seront ouverts chaque soir, de 19 heures à 22 heures, pour ceux qui souhaitent faire une balade féérique nocturne.