Madagascar: Collaboration - Le tourisme et l'artisanat rameutent les partenaires

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a réuni quatre-vingt partenaires, hier au Radisson Blu, pour officialiser des collaborations, visant à développer le tourisme et l'artisanat à Madagascar.

Hier a eu lieu au Radisson Blu la table ronde des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers, organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ils étaient quatre-vingts entités à répondre à cette sollicitation pour s'engager dans le développement du tourisme et de l'artisanat.

Échanges d'amabilités. « Cette rencontre a été avant tout l'occasion de remercier les partenaires du ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour leur soutien précieux, qui a permis d'accomplir des réalisations majeures telles que le renforcement des capacités des artisans et des acteurs du tourisme, ainsi que l'appui à diverses initiatives et festivals », tenait à souligner la ministre Viviane Dewa.

Dans les faits, neuf partenaires ont officialisé leur collaboration lors de cet événement, tandis que d'autres ont exprimé leur volonté d'appuyer les secteurs en 2025. Parmi les partenaires qui ont signé l'acte de collaboration figurent Ravinala Airports, Assurance Aro, Radisson Group Hotel, FID, Mada Ozi, Vatel, BNI et IECD.

Essentiel

Leurs contributions incluent l'appui à la promotion de la destination Madagascar, le renforcement des capacités des artisans et des acteurs du tourisme, ainsi que des établissements de formation THR à travers tout Madagascar, le soutien aux événements touristiques, artisanaux et culturels, l'attribution de financements pour la mise aux normes des maisons d'hôtes dans le cadre du tourisme villageois, et le soutien à la communication.

Parmi les réactions des participants, il a été entendu que « ce partenariat stratégique est essentiel pour dynamiser et valoriser les secteurs du tourisme et de l'artisanat, qui sont des piliers économiques et sociaux pour Madagascar. Grâce à la collaboration continue de ses partenaires, le ministère est optimiste pour le développement des activités gravitant autour du tourisme ».

Dix-huit partenaires ayant activement contribué aux initiatives du ministère et des professions concernées ont été chaleureusement remerciés pour leur engagement et leur soutien constant.

« Avec l'appui et l'engagement de nos partenaires, nous avançons ensemble dans l'objectif d'améliorer les niveaux de vie et de revenus des artisans et des acteurs du tourisme», conclut Viviane Dewa.