Afrique: CHAN - Les Barea font un dernier réglage

Les hommes de Rôrô Rakotondrabe ont trois jours pour peaufiner leur préparation à Pretoria. Madagascar affrontera l'Eswatini samedi soir dans le cadre du deuxième tour qualificatif du CHAN.

Le groupe au grand complet ce jeudi. Madagascar disputera la double confrontation contre l'Eswatini dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires du huitième championnat d'Afrique des nations. Le match aller se tiendra le samedi 21 décembre au stade Lucas Masterpiece Moripe à Pretoria, à 19 heures, heure de Madagascar. Le match retour aura lieu le 29 décembre au complexe sportif national de Côte d'Or à Maurice.

La première vague de la délégation malgache, composée de vingt-cinq joueurs et du staff technique, est arrivée en terre sud-africaine mardi soir. La deuxième vague a été attendue hier soir. Celle-ci a dû faire une escale à Nairobi, au Kenya, hier soir.

« Le climat ne nous gêne pas. Ce n'est ni trop chaud ni trop frais. Nous nous entraînons tous les jours à 16 heures, sauf la veille du match. Nous consacrons les trois derniers jours d'entraînement aux derniers réglages tactiques et à la consolidation de la cohésion du groupe », confie le sélectionneur, Romuald Félix Rakotondrabe.

Cadres

Le groupe est une fusion de joueurs expérimentés et de jeunes issus du Grand Tournoi d'Antananarivo et de la Ligue des champions D2 nationale. Six d'entre eux sont des Barea cadres médaillés de bronze en Algérie l'an passé, à savoir le portier Zakanirina Rakotoasimbola, le latéral gauche Jean Martin Rakotonirina dit Datsiry, Elysé Tony Randriamanampisoa, Tantely Avotriniaina Rabarijaoana alias Dadafara, Lalaina Rafanomezantsoa et Tiavina Pierre Mickael Rakotoarisoa dit Donga. Quatre autres Barea, ayant formé la sélection pour les éliminatoires de la CAN, de la Coupe du Monde et les Jeux des Îles, à savoir Rado Niaina Rabemanatsoa, Nicolas Randriamanampisoa, Andy Rakotondrasoa et Fenohasina Gilles Razafimaro, ont été sollicités en renfort.

Sur le papier, Madagascar est considéré comme l'une des équipes favorites de la compétition après son exploit lors de la précédente édition. L'un des atouts de la sélection de l'Eswatini est qu'elle a joué tous ses matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde sur ce terrain à Pretoria.