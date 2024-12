Madagascar: Douanes en alerte - La sécurité renforcée pendant les fêtes

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Douane se prépare à faire face à une augmentation des activités criminelles, souvent plus fréquentes durant cette période. Les criminels profitent des festivités pour intensifier leurs actions illégales, ce qui rend la vigilance des autorités encore plus essentielle.

Pour anticiper ces risques, la Douane a décidé de renforcer leurs contrôles. Cette décision a été prise lors d'une réunion à la Direction Générale des Douanes à Antaninarenina, le mardi 17 décembre. Tous les acteurs en charge de la sécurité du territoire, ainsi que les responsables des bureaux des provinces, se sont réunis pour coordonner leurs efforts dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Les agents disposeront de moyens supplémentaires, comme l'utilisation de caméras de surveillance et de chiens détecteurs, afin d'identifier les comportements suspects et les marchandises illégales. La récente saisie de 13 kg d'or à l'aéroport d'Ivato a permis de perfectionner les méthodes de détection et de rendre les interventions plus efficaces.

Les mesures de sécurité sont appliquées dans tous les secteurs clés, particulièrement les aéroports et les ports, avec une attention particulière portée aux échanges maritimes et aériens. Une meilleure coordination entre les différents services de sécurité permettra de répondre plus rapidement et efficacement à toute tentative de fraude ou de contrebande.

En augmentant son niveau d'alerte, la Douane se prépare à prévenir toute tentative d'infraction.