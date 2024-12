Madagascar: Haltérophilie/Championnat de Madagascar - Rosina Randafiarison indétrônable

Le rideau est tombé pour le championnat de Madagascar d'haltérophilie toutes catégories, après deux jours de compétition, les 17 et 18 décembre, au Gymnase Ankoay Ankorondrano. Sans surprise et malgré l'absence d'un nouveau record pour Rosina Randafiarison, multiple championne d'Afrique, multiple médaillée d'or aux JIOI et surtout vice-championne du monde, en se classant deuxième au championnat du monde d'Arabie Saoudite au mois de septembre 2023, elle a une fois de plus décroché le titre de championne de Madagascar dans la catégorie des -49 kg.

Rosina Randafiarison a réussi à soulever 70 kg à l'arraché et 80 kg à l'épaulé-jeté. Elle a réalisé un total olympique de 153 kg. Avec cette piètre prestation, qui est très loin de ses potentialités, Rosina Randafiarison a atteint son objectif, celui de garder le titre national entre ses mains.

À titre de rappel, Rosina Randafiarison a déjà soulevé le poids de 77 kg en Coupe du Monde de 2023 d'Arabie Saoudite, du 4 au 17 septembre 2023. « Pour cette année, je me suis contentée de faire le nécessaire pour garder mon titre de championne de Madagascar. Je viens juste de rentrer au pays après ma participation au championnat du monde d'haltérophilie de Manama à Bahreïn (6-15 décembre), pas complètement rétablie de la fatigue », confie Rosina Randafiarison.

J.O. 2028 dans le viseur

Harinelina Jean Alex Randriamanarivo, président de la Fédération malgache d'haltérophilie, s'est dit très satisfait de la réussite du sommet national. « L'objectif a été atteint avec l'organisation du sommet national pour toutes catégories confondues. Les meilleurs athlètes de chaque ligue régionale sont venus, en montrant leur amour pour la discipline », confie Harinelina Jean Alex Randriamanarivo.

Et lui de continuer : « Ce sommet national a été organisé suivant les standards de l'instance internationale, car la fédération dispose de tout le matériel nécessaire pour héberger des compétitions internationales. L'objectif à long terme pour nous est les Jeux olympiques de 2028, et dès maintenant la préparation est en marche avec l'ambition de chercher une première médaille olympique, quelle que soit la couleur », termine-t-il.

Quelques résultats

Junior Dame -55 kg : Or - Manoa Rakotonoely

Senior Dame -49 kg : Or - Rosina Randafiarison Senior Dame -55 kg : Or - Noëlla Ranarivony Miarintsoa, Argent - Lydie Seheno Rasoarimalala Senior Dame -71 kg : Or - Sitraka Randrianandrasana, Argent - Hajaniaina Albertine Rojovola, Bronze - Arisoa Benjamine Razafy Senior Dame -81 kg : Or - Pierre Hasintsara Senior Dame -87 kg : Or - Raima Vaniah Miadantsoa Junior Homme -61 kg : Or - Finaritsoa Ratsiatinambinina Junior Homme -67 kg : Or - Said Ahmad Landry Rakotonirina, Argent - Joany Innocent Matoky Junior Homme -73 kg : Or - Tojo Faneva Rajaomaria Junior Homme -81 kg : Or - Tolotra Eddy Randrianasolo Minimes Fille -45 kg : Or - Rinah Stella Raharinirina Minime Fille -64 kg : Or - Soloniaina Chainah Andriamparany, Or - Minou Ramanajaona Minime Fille -45 kg : Or - Tiavina Fabia Andriamitantsoa, Argent - Andoniaina Christinah Junior 59 kg : Or - Mya Ramilison Donné Raherinjatovo