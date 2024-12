Madagascar: 'Okay Noho ny Omaly' - Un voyage rétro à travers le rap et les voitures anciennes

Le 28 décembre, rendez-vous au CCI Ivato dès 12h00 pour une immersion dans le passé, avec un événement unique en son genre, "Okay noho ny omaly", organisé par Okay Live et Csam. Une journée à ne pas manquer, où se mêleront passion des voitures anciennes et vibrations du rap gasy, le tout sur fond de nostalgie et de performances live.

Au programme, une exposition de voitures anciennes, où les passionnés pourront admirer des véhicules mythiques, mais aussi voter pour leur modèle préféré. Celui qui récoltera le plus de voix sera couronné "coup de coeur" de l'événement. « Dans de nombreux clips rap, les voitures occupent une place centrale. C'est un symbole de réussite et de liberté », explique Vonjy Ranjalahy Andriatsiory, directeur de la communication d'Okay Live, hier lors d'une rencontre avec la presse à la Teinturerie Ampasanimalo.

Mais l'attraction principale reste la scène musicale. En mode "Old School", des figures emblématiques du rap gasy enflammeront le public avec des performances énergiques et authentiques. Ben J, Doublenn, Psykopasy, Buddah El Tag, Diojay, Takodah & Ngah Be, ainsi que Big Jim Da, se succéderont sur scène pour des shows de 40 minutes chacun. Les fans de rap gasy pourront découvrir des featurings inédits et revivre les classiques du genre.

L'événement a aussi pour but de déconstruire les préjugés sur le rap gasy. Comme le souligne Vonjy Ranjalahy : « Le rap gasy est un art trop souvent mal perçu. Mais tout comme les autres formes artistiques, il véhicule des messages importants et éduque ». Pour rendre l'événement encore plus festif, une tombola sera organisée, avec des lots exceptionnels à gagner, tels qu'un billet d'avion pour Nosy Be, un iPhone 16 et bien d'autres surprises. « Nous voulons offrir une expérience complète et inoubliable. Ce n'est pas seulement un concert, c'est une véritable célébration de la culture et de l'héritage malgaches à travers la musique et l'automobile », termine Sandy Rarivoson, vice-président et responsable de la communication de Csam.