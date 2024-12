Algérie: Guelma - Ouverture des 1ères Journées de Calama du court métrage, avec la participation de 15 oeuvres

Guelma — Le coup d'envoi de la 1ère édition des Journées de Calama du court métrage a été donné mercredi en fin d'après-midi à Guelma.

Cette manifestation dédiée au 7ème art est marquée par la participation de 15 œuvres produites dans plusieurs wilayas du pays, en plus de la Palestine, invitée d'honneur de cette 1ère édition.

Le wali de Guelma, Mme Houria Aggoun, a indiqué, dans une allocution prononcée en ouverture de cet événement organisé à la maison de la culture Abdelmadjid Chafai de Guelma, que ces journées, "premières du genre dans la wilaya, font partie du programme de célébration du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution".

La même responsable a ajouté que cette manifestation culturelle, organisée par l'association de wilaya "Besma pour la promotion des arts et du divertissement des jeunes et des enfants", avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts "représente une opportunité de découvrir de nouveaux talents dans le domaine de la cinématographie"

Mme Aggoun, pour qui les courts métrages "jouent un grand rôle dans le traitement des questions sociales et dans la mise en valeur du patrimoine culturel", a rappelé "l'importance que les hautes autorités du pays attachent au développement de l'industrie cinématographique afin de contribuer au renforcement des valeurs nationales et des liens sociaux".

De son côté, le commissaire de la manifestation, Mohamed Himri, a indiqué que la compétition officielle des Journées de Calama du court métrage met en lice 15 œuvres provenant de 12 wilayas du pays, traitant de différents thèmes, et qui seront projetées à la salle de cinéma "Intissar", dans le centre de GuelmaIl a souligné que les films en compétition seront évalués par un jury composé de spécialistes dans le domaine de l'audiovisuel, avant d'ajouter que les oeuvres classées dans les trois premières places se verront décerner des "prix importants", en plus d'autres distinctions pour le meilleur scénario, la meilleure réalisation et la meilleure interprétation.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la projection d'un court métrage de Palestine, invitée d'honneur des journées, intitulé "La dernière image" qui raconte, en 10 minutes, l'histoire poignante d'une famille palestinienne dont l'unique rêve était de vivre dans la sécurité et la paix, avant que la barbarie de l'armée d'occupation sioniste n'en décide autrement

Le public a également eu droit à la projection du film "Héliopolis", du réalisateur algérien Djaafar Kacem, qui relate en détail les souffrances vécues par les Algériens lors des massacres du 8 mai 1945 dans la ville de Guelma et ses communes voisines, dont Héliopolis.

La compétition officielle débutera jeudi à la salle de cinéma "Intissar", ont fait savoir les organisateurs.