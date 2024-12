Algérie: Startups - M. Ouadah en visite à la direction générale de la NESDA

Alger — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a effectué une visite au siège de la Direction générale de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA), dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de la stratégie de soutien et de développement de l'entrepreneuriat, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Au cours de cette visite, qui a eu lieu mardi, les cadres de l'agence ont présenté un exposé exhaustif sur les missions et les programmes de l'agence, mettant en avant les efforts déployés dans le cadre de la stratégie du Gouvernement visant à renforcer l'environnement entrepreneurial et à encourager les jeunes à lancer leurs propres projets, selon le communiqué.

L'exposé a également évoqué la création de centres de développement de l'entrepreneuriat et leur rôle central dans la nouvelle approche visant à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, outre les principaux programmes réalisés, notamment le programme "Impact", un pilier essentiel de la stratégie de la NESDA.

A ce propos, le ministre a pris connaissance des résultats obtenus dans les domaines de l'accompagnement des entrepreneurs et du financement des projets, mettant l'accent sur le rôle de l'agence dans le renforcement de l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat chez les jeunes.

M.Ouadah a également écouté les préoccupations et propositions des employés de l'Agence, qui ont exprimé leur engagement à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs escomptés, selon la même source.

Se félicitant des compétences et énergies de l'Agence et de son rôle dans le soutien aux entrepreneurs, le ministre a appelé à l'impératif d'adopter des solutions novatrices pour améliorer les prestations de l'Agence et renforcer son efficacité.

Ces efforts s'alignent sur les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à soutenir l'entrepreneuriat et réaliser le développement durable, a-t-il expliqué, affirmant que le développement du secteur de l'entrepreneuriat nécessitait la conjugaison de tous les efforts. Ce secteur, poursuit-il constitue la pierre angulaire pour le développement d'une économie nationale forte et diversifiée, selon la même source.

Au terme de sa visite, le ministre a salué les efforts consentis par le DG de l'Agence, Bilal Achacha, réaffirmant l'engagement du ministère d'apporter tout le soutien et l'accompagnement nécessaires afin de réaliser les objectifs de développement du secteur d'entrepreneuriat et de renforcer son rôle dans la réalisation de la croissance économique durable, conclut le communiqué.