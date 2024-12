Afrique Centrale: Coopération - La CEEAC et l'OIF se concertent pour une meilleure collaboration

Dans le cadre des rencontres régulières visant à mieux booster la coopération bilatérale de leurs institutions, le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo, et le représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l'Afrique centrale, Alphonse Waguena, ont échangé, le 13 décembre, à Libreville, sur des sujets d'intérêt commun.

Lors des échanges, le représentant régional de l'OIF a fait le point à son interlocuteur sur le XIXe sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Francophonie tenu à Villers-Cotterêts et Paris, les 4 et 5 octobre dernier, sur le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». En marge des rencontres politiques, les cultures et savoir-faire francophones étaient à l'honneur.

Rappelons qu'au nombre des grandes décisions prises au cours dudit sommet, l'admission de cinq pays comme observateurs au sein de l'OIF dont l'Angola, un pays membre de la CEEAC, ce qui porte le nombre de ces pays à 93.

Le président de la Commission de la CEEAC et le représentant de l'OIF pour l'Afrique centrale ont marqué leur ferme volonté d'oeuvrer en faveur du nouveau contexte. Les deux personnalités ont échangé également sur la signature de l'Accord-cadre entre la CEEAC et l'OIF. Il s'agira pour les deux institutions de revisiter le cadre actuel, de le contextualiser au regard de la nouvelle donne et de le signer dans les délais raisonnables.

Gilberto Da Piedade Verissimo et Alphonse Waguena ont évoqué aussi la situation sociopolitique et économique de la région d'Afrique centrale, étant donné que la CEEAC et la représentation de l'OIF pour l'Afrique centrale sont basées à Libreville.

Enfin, les deux interlocuteurs ont travaillé sur les aspects programmatiques, notamment sur le projet-phare de l'OIF en Afrique centrale, à savoir le soutien aux initiatives environnementales dans le bassin du Congo, projet pour lequel la CEEAC et l'OIF se doivent d'oeuvrer ensemble pour sa réalisation.

Le représentant de l'OIF qui était accompagné de son analyste politique principal, le Dr Hans De Marie Haungoup, a salué « la sérénité et l'esprit d'ouverture » dont a toujours fait montre le président de la Commission de la CEEAC qui avait à ses côtés son directeur de cabinet, Pascal Moussavou Mbina.