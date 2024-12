Congo-Brazzaville: Musique - Amour et Christian Makouaya en concert au théâtre de Caen

Dans le cadre de sa programmation dont l'accroche est "Voyagez à travers les continents, entre musiques traditionnelles et musiques du monde !", le théâtre de Caen propose les frères Makouaya avec "Le sifflet du chacal".

Le 21 décembre, à 15h30, Caen, commune française du Nord-Ouest, en Normandie, résonnera au son de la prestation des frères Amour et Christian Makouaya. Sur scène, les spectateurs découvriront le bassin du Congo en mode narration, avec tour de chant rythmé en appui des instruments à cordes et des percussions de Jimmy Mbonda.

Ce spectacle s'inspire de l'art des Kôngo en République du Congo. Chez eux, le masamuna, littéralement conteur ou maître de la parole, excelle dans l'art de conter, là où la frontière entre divertissement et transmission de savoirs est toujours ténue. Il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, car l'auditoire est invité à interpréter l'histoire en fonction de son âge et de ses connaissances.

"Le sifflet du chacal" évoque ainsi des thèmes universels comme le respect de la volonté du défunt et la nécessaire modestie des plus forts face aux plus faibles. Chants, lamellophones sanza, tambours ngoma du Congo et danses gumboots d'Afrique du Sud viennent ponctuer ce récit, l'histoire d'un sifflet magique aux sonorités envoûtantes.

En plus d'être musiciens et conteurs, Christian et Amour Makouaya sont également luthiers (fabricants des guitares) et fabricants de divers instruments de musique africains. Ceux qu'ils utilisent, d'ailleurs, sur scène sont nés de leur propre facture : de la sanza (likémbé ou kalimba), en passant par la ngômfi, le nsâmbi et les petites percussions jusqu'à la guitare.