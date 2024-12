Congo-Brazzaville: Musique gospel - Un concert pour la nation organisé au CNRTV

A l'initiative de l'évêque David Shamma, le concert live qui s'est tenu dans la salle de spectacles du Centre national de radio et télévision (CNRTV) a porté sur le thème « J'aime mon pays ». Un message qui invite les Congolais à aimer leur pays, en dépit de tout.

L'évêque David Shamma s'est référé aux Saintes écritures pour recommander ses compatriotes à prier pour la nation et pour ses autorités, parce que la vie de tout un chacun en dépend. Le message clé de ce concert pour la nation, a-t-il dit, a été d'aimer sa patrie; un devoir pour tous les Congolais. « Le message clé de ce concert est dans son thème. Déjà, on doit aimer notre nation malgré tout. Si je pouvais aller encore un peu plus loin, pourquoi ne pas dire on doit aussi soutenir notre gouvernement. Nous n'allons pas renier notre pays parce qu'il traverse tel ou tel autre moment, nous devons soutenir la nation et les autorités qui la gouvernent », a insisté l'évêque David Shamma.

Toutefois, l'homme de Dieu a signifié qu'il allait clôturer l'année 2024 avec le "Salon d'adoration", mais un mois avant, le Seigneur lui a dit de ne pas l'organiser, mais plutôt de proposer un concert en faveur du pays. « Puisque cela revenait avec beaucoup d'insistance, je me suis dit si le "Salon d'adoration" c'est pour Dieu que je le fais, pourquoi ne pas faire "J'aime mon pays", parce que c'est toujours en honneur de Dieu le Père que nous le faisons.

Voilà pourquoi, quand le Seigneur m'a parlé de "J'aime mon pays", je n'ai pas hésité de l'organiser, c'est ce qui a été fait », a expliqué l'organisateur du concert. Pour l'évêque, le côté chant fait partie de la culture et de la nature congolaises, on le voit même dans des événements, dans des veillées mortuaires. « Nos mamans pleurent toujours en chantant avec des pas de danse. C'est pour dire que le chant c'est carrément pour les autres. Le chant a une grande importance pour notre pays, pour le règlement des conflits, ... », a renchéri l'évêque.

Plusieurs groupes ont presté à l'occasion de ce concert, entre autres, des groupes Amont du Christ, Les Séraphins, et Fifi la fleur. Invité à ce concert pour la nation, l'apôtre Gildas Ibala Ibo, responsable de l'église de Jésus- Christ au Congo, et secrétaire général du Conseil supérieur des églises de réveil pour le département de Brazzaville, a loué l'initiative de l'évêque David Shamma. « Nous sommes venus motiver l'évêque qui a eu l'initiative d'organiser ce concert pour la nation ; un concert gratuit pour honorer Dieu et pour confier le pays entre ses mains.

Parce que nous sommes en train de constater que ça ne marche pas, il y a des antivaleurs par ci- par-là. Mais Esaïe demande aux enfants de Dieu de se lever face à quoi que ce soit. Voilà pourquoi l'évêque David Shamma a pris l'initiative de nous motiver dans la prière. Car la prière est une bonne chose, c'est elle qui change les données, c'est elle qui peut appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain », a souligné le secrétaire général du Conseil supérieur des églises de réveil pour le département de Brazzaville.

Enfin, appréciant les bonnes idées de son bien-aimé David Shamma, l'apôtre Gildas Ibala Ibo a indiqué qu'il faut qu'il y ait des hommes forts pour le soutenir. D'où, il a annoncé qu'à la prochaine édition, le Conseil supérieur des églises de réveil, tout au moins du département de Brazzaville, mettra la main à la pâte pour accompagner l'évêque David Shamma.