Mozambique: Drame au pays - Une trentaine de morts et des milliers de sinistrés

Chido, dévastateur et meurtrier, a laissé une empreinte tragique sur le Mozambique. Le cyclone a fait au moins 34 victimes au Mozambique, selon l'Institut national de gestion et de réduction des risques de catastrophes. Le cyclone a également causé plus de 300 blessés et la destruction de plus de 23 000 habitations.

Après avoir frappé l'archipel de Mayotte samedi, Chido a atteint dimanche la province de Cabo Delgado, causant la mort de 28 personnes. D'autres décès ont été enregistrés dans les provinces de Nampula et de Niassa.

L'institut a également signalé 319 blessés suite au passage du cyclone, dont les vents ont soufflé à 260 km/h et les pluies ont atteint 250 millimètres en seulement 24 heures. En plus des maisons, 170 bateaux de pêche ont été détruits, affectant environ 175 000 personnes. La tempête a frappé le nord du Mozambique, une région déjà marquée par des cyclones fréquents et un conflit armé.