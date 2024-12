Congo-Brazzaville: Résilience climatique de la population urbaine pauvre - Le pays parmi les pays pilotes

L'Association des maires du Congo (AMC) a organisé, le 18 décembre, à Brazzaville une rencontre avec les parties prenantes des seize communes que compte le Congo en vue d'assembler les différentes informations sur la matrice des villes ciblées par catégorie (grandes villes, villes moyennes et petites) afin de mobiliser le financement de la préparation du projet auprès du Fonds vert pour le climat.

La rencontre a regroupé notamment le président de l'AMC, député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba; les administrateurs maires de Djambala, Nkayi, Pointe-Noire, Pokola, Ouesso, Madingou ainsi que deux points focaux. Elle a eu pour but de permettre au programme Renforcement de la résilience climatique de la population urbaine pauvre ( en anglais Building climate résilience with the urbain poor-BCRUP) d'appuyer les villes dans la mobilisation des financements des projets.

Chaque pays devra au préalable rédiger et soumettre sa lettre de non-objection qui sera accompagnée de la liste des sites et zones urbaines retenues. Ces lettres sont attendues au BCRUP à la fin du mois de décembre. Vu l'importance de la lettre de non-objection, il est impérieux pour le Congo que toutes les parties prenantes se mettent autour de la table pour réfléchir au sujet de celle-ci.

Un expert a été recruté dans l'optique d'aider à l'élaboration de la note conceptuelle du BCRUP. Lorsque l'expert aura fini son travail, CGLU Afrique consultera toutes les parties prenantes pour son examination. La note conceptuelle permettra au programme BCRUP de mobiliser le financement de la préparation du projet auprès du Fonds vert pour le climat.

Précisons que le BCRUP est un programme phare de l'Union africaine dont l'objectif principal est l'amélioration significative des conditions de vie de la population dans les zones précaires et pauvres des villes. Il met en exergue le renforcement des capacités de résilience de la population face aux effets du changement climatique. Le secrétariat régional du BCRUP est situé au siège du Bureau régional des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique) pour l'Afrique de l'Est, à la suite de la signature de l'accord de siège entre le gouvernement kényan et l'organisation faîtière des collectivités locales africaines.

Il ressort que douze pays pilotes, dont le Congo, ont été sélectionnés et pour l'étape de la finalisation du projet de préparation du BCRUP, ceux-ci devront présenter une cartographie des quartiers et sites pauvres. Signalons qu'à ce jour, seulement huit pays sur les douze pilotes ont déjà soumis leur lettre de non-objection. S'agissant du financement des projets, aucun seuil ou plafond n'a été indiqué. Pour ce faire, chaque pays devra évaluer sa contribution. Prenant l'exemple sur le projet du Kenya, il est indiqué que sa contribution est d'un million d'euros.