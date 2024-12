Tunisie: Mohsen Hassan, expert économique et ancien ministre du Commerce - «La hausse des importations énergétiques affecte les équilibres financiers»

Lors d'une récente intervention radiophonique, Mohsen Hassan, expert économique et ancien ministre du Commerce, a insisté sur l'importance de la transition énergétique, qui est le plus grand défi auquel sera confrontée la Tunisie dans la période à venir. Il a aussi souligné la nécessité de la réduction des importations énergétiques et l'augmentation des exportations dans ce secteur pour l'atteinte des équilibres financiers.

«La convergence entre les exportations et les importations fait que le taux de couverture est d'environ 77,3 %. Ainsi, les exportations de l'industrie alimentaire, à fin novembre 2024, ont enregistré une augmentation de 23,7 %, justifiée essentiellement par la hausse des exportations tunisiennes d'huile d'olive, avec plus de 50 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cela a permis la réalisation de recettes très importantes pour les finances publiques dépassant les 5 milliards de dinars», c'est ce qu'a fait savoir l'ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan, lors d'une déclaration sur les ondes d'une radio privée.

Pour lui, le plus important est de trouver des solutions pour les exportations du phosphate et de ses dérivés qui sont en baisse de 24,2 %. «Il est temps de résoudre les problèmes liés au secteur et lui assurer une réhabilitation globale, d'autant plus que les équipements des entreprises de phosphate de Gafsa deviennent obsolètes », a-t-il précisé.

