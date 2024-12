Afrique: Crise du Soudan - La rencontre de Nouakchott amorce le dernier virage

La réunion consultative de haut niveau sur le renforcement de la coordination des initiatives et efforts de paix en faveur du Soudan présidée par le ministre mauritanien des Affaires Étrangères Mohamed Salem Ould MERZOUG a démarré ce mercredi 18 décembre au siège de l'Académie Diplomatique de Nouakchott. Un tournant important dans la prise en charge immédiate des actions à déployer pour sortir le Soudan de l'imbroglio politico-militaire.

Cette réunion de Nouakchott est le prolongement des réunions du Caire et de Djibouti dans le cadre des initiatives de bons offices diplomatiques et de collecte de fonds en faveur du Soudan, pays dévasté par une guerre sans fin qui a éclaté en avril 2023 et qui oppose l'armée régulière aux forces de Soutien Rapide du général Mohamed Hamdane Daglo. Placée sous les auspices de la présidence mauritanienne, des Nations Unies qui a dépêché son envoyé spécial en charge du dossier soudanais, Ramtane LAMAMRA, ancien ministre Algérien des Affaires Étrangères de l'Union européenne, du Royaume Saoudien, représenté par son Vice- premier ministre des Affaires Étrangères, du Royaume du Bahreïn dont la délégation est conduite par Sheikh Abdulla Ben Ali Al-Khalifa, de la République d'Égypte et de l'organisation IGAL, cette rencontre de haut niveau qui a duré 8 tours d'horloge devra permettre l'ouverture d'un nouveau chapitre plein d'espoirs du conflit Soudanais.

Washington qui suit de très près l'évolution du conflit, en dépit de plusieurs médiations infructueuses dans un passé récent, a dépêché dans la capitale mauritanienne Monsieur Thomas STUART, en sa qualité d'envoyé spécial de son pays au Soudan. Ce dernier n'a pas manqué de transmettre aux délégations le message du département américain. Les Nations Unies qui ont demandé au gouvernement mauritanien de porter l'organisation de cette importante réunion consultative entend poursuivre ses efforts de paix et engager le processus d'accroître les financements à l'échelle internationale pour venir en aide aux millions de déplacés et reconstruire bon nombre d'infrastructures détruites.

La grande organisation politique dénommée IGAL (l'Autorité intergouvernementale pour le développement) représentée par l'Ambassadeur Issa Khaireh ROBLEH a répondu favorablement à l'invitation du gouvernement mauritanien. En bon connaisseur du conflit, la République du Djibouti est une voix autorisée dans la recherche de solutions à cette crise régionale complexe.

Le baroud d'honneur du ministre Mohamed Salem Ould MERZOUG

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur, Mohamed Salem Ould MERZOUG dans son discours d'ouverture des discussions a appelé les participants à oeuvrer de façon efficiente afin d'obtenir des solutions durables. Le rétablissement de la paix, de la sécurité et la stabilité au Soudan, pays frère passe par ce cadre de coordination de toutes ses plates-formes et initiatives de paix, de solidarité et de sécurité à l'endroit du peuple Soudanais meurtri par cette guerre. » La Mauritanie entend oeuvrer dans un processus inclusif de dialogue politique soudanais » a- t-il rassuré.

Il a également appelé la communauté internationale à accélérer la cadence des efforts et mobiliser les ressources adéquates pour fournir un soutien humanitaire d'urgence et une aide médicale et alimentaire de qualité. Un communiqué final au terme de cette 3ème réunion consultative de haut niveau sur la crise soudanaise est attendu pour activer dans un délai proche la machine diplomatique au chevet du Soudan pour le retour définitif de la paix.