Togo: Le MMLK applaudit et suggère un rapatriement 'dans le respect de la dignité humaine et des lois en vigueur'

Il y a quelques semaines, le Mouvement Martin Luther King (MMLK) avait saisi le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au sujet de la situation préoccupante des mendiants qui encombrent les carrefours et les feux tricolores de la ville de Lomé.

Il est connu de tous que cette population vulnérable est constituée d'hommes, de femmes et d'enfants, dont une grande majorité est d'origine étrangère. Le Togo, réputé pour son hospitalité, est malheureusement devenu un refuge pour ces individus qui s'y installent confortablement, parfois sans crainte ni encadrement, favorisant ainsi le développement de comportements douteux.

À une époque où les défis sécuritaires sont de plus en plus complexes, la prudence et la vigilance doivent être de mise pour éviter toute surprise provenant d'individus mal intentionnés. Laisser la capitale ouverte sans contrôle rigoureux à ces pratiques constitue non seulement une menace pour la sécurité nationale, mais aussi un danger potentiel pour la population.

Une réponse rapide et efficace du Ministère de la Sécurité

En réponse à cette préoccupation légitime, partagée par le MMLK et des milliers de Togolais, le Ministère de la Sécurité, en collaboration avec l'Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC), a procédé le 13 décembre dernier à une vaste opération d'interpellation des mendiants dans toute la ville de Lomé.

Au total, 163 individus - hommes, femmes et enfants - ont été recensés et placés au camp des sinistrés à Logopé. Le MMLK, qui a effectué une visite sur place le 17 décembre, a pu constater les résultats concrets de cette intervention.

Les félicitations du MMLK et un appel au rapatriement

Le Mouvement Martin Luther King tient à féliciter le Ministère de la Sécurité ainsi que l'ANPC pour la diligence et le professionnalisme dont ils ont fait preuve en répondant rapidement à cette problématique.

Le MMLK demande également que les personnes interpellées soient identifiées et rapatriées vers leurs pays d'origine, dans le respect de la dignité humaine et des lois en vigueur. Cette mesure permettra de garantir une meilleure gestion de la sécurité nationale et de préserver l'ordre public.

Fait à Lomé, le 17 décembre 2024

Mouvement Martin Luther King (MMLK)

La voix des sans voix