Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre la délégation de la Fédération soudanaise de football

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères l'Ambassadeur Dr. Ali Youssef a reçu dans son bureau mercredi, une délégation de la Fédération soudanaise de football dirigée par Dr Osama Atta Al-Mannan, premier vice-président du conseil d'administration de la Fédération et président du comité des équipes nationales, et les membres de M. Muhammad Ahmed Suleiman, membre du conseil d'administration et vice-président de la commission du statut des joueurs et des affaires de transfert, et de M. Al-Zein Al-Dakhiri, rapporteur de la commission d'appel.

La délégation a exprimé sa gratitude pour l'intérêt croissant de l'État pour le sport en général et les équipes nationales de football en particulier, et l'équipe première en particulier, qui ont trouvé un grand soutien matériel et moral, ce qui a eu un grand impact dans l'obtention des récentes victoires qui ont coïncidé avec les victoires de l'armée soudanaise sur la rébellion dans diverses régions du Soudan.

La réunion a également discuté de l'impact positif de la participation des équipes nationales aux forums étrangers.

Le Dr Osama a adressé ses sincères remerciements aux ambassades soudanaises et à leur coopération illimitée dans tous les pays visités par les délégations sportives dans le cadre de la campagne de football.

Il a également adressé ses sincères remerciements aux pays dont les fédérations ont exploité toutes leurs capacités et relations pour accueillir les délégations des équipes nationales soudanaises, au premier rang desquelles se trouve le Royaume d'Arabie Saoudite, aux côtés de la Libye, du Maroc, de la Mauritanie et d'autres fédérations et pays amis.

Pour sa part, le ministre a remercié la délégation de la Fédération pour sa visite et ses explications complètes, et a salué les efforts considérables déployés par la Fédération de Football. Il a demandé de transmettre son appréciation à tous les combattants dans les rangs des équipes nationales et aux représentants du pays lors des événements sportifs.

Il a exprimé son optimisme quant au fait que les célébrations seraient complètes et que la sécurité et la sûreté seraient bientôt établies dans toutes les régions du Soudan, avec l'aide de Dieu.