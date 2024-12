Afrique: Le ministre du Développement urbain rencontre son homologue égyptien en marge des activités du Conseil des ministres arabes du logement en Algérie

Alger — Le ministre du Développement Urbain, des Routes et des Ponts, Salah Hamed, s'est réuni mercredi en marge des travaux du Conseil des ministres arabes du logement et de la construction lors de sa 41ème session tenue ces jours en Algérie, où il a rencontré son homologue égyptien, Ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, Sherif El-Sherbiny, et ce fut une réunion fructueuse.

Son Excellence a remercié le gouvernement et le peuple de la République d'Égypte d'être aux côtés de leurs frères soudanais dans les circonstances difficiles qu'ils traversent, alors que les deux parties ont souligné la pleine coopération et coordination dans tous les domaines liés au logement et au développement urbain et l'échange de visions et des idées.

La partie égyptienne s'est engagée à fournir un programme de formation aux représentants du ministère et a invité son homologue à se rendre en Égypte pour connaître le modèle égyptien dans le domaine de la construction de complexes résidentiels, en tirer profit et les transférer au Soudan, les deux cotes se sont mis d'accord pour signer un protocole d'accord dans un avenir proche.