Afrique de l'Ouest: FILF 2024 - Le Waf-regional lancé pour promouvoir l'inclusion financière des femmes en Côte d'Ivoire et au Sénégal

Un important programme d'inclusion financière a été lancé le jeudi 12 décembre 2024, en marge de la 6e édition du Forum international du leadership féminin (Filf), le plus grand forum consacré à l'entrepreneuriat des femmes en Afrique subsaharienne.

Il s'agit du « Women and finance regional » (Waf-regional), un programme innovant, fruit d'un partenariat stratégique entre Invest for jobs Civ/Seng et la Fondation Sephis bénéficiant d'un financement d'un milliard de F Cfa. Il vise à accompagner les entrepreneures de Côte d'Ivoire et du Sénégal, deux pays leaders en matière d'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'ouest.

Le Filf, devenu une plateforme incontournable réunissant chaque année plus de 1000 participants, a servi de cadre idéal pour ce lancement, reflétant sa mission de catalyseur, de changement et d'innovation.

Sefora Kodjo, présidente de la Fondation Sephis, a planté le décor en rappelant que l'histoire de Women and finance, initiée à l'échelle nationale, était aujourd'hui portée à un niveau supérieur. Avec Waf-regional, l'ambition est d'étendre l'impact de ce programme en répondant aux besoins des entrepreneures en quête de solutions concrètes pour renforcer la croissance de leurs entreprises et accéder à des financements adaptés.

« Waf-regional est une véritable opportunité pour les femmes entrepreneures de briser les barrières qui freinent leur essor. Nous voulons leur donner les outils nécessaires pour concrétiser leurs ambitions et bâtir des entreprises solides capables de résister aux défis économiques », a déclaré Mme Sefora Kodjo lors de son discours.

Avec une durée de mise en oeuvre de 14 mois, ce programme inclut une série de mesures clés à savoir des ateliers de renforcement de capacités : pour doter les participantes d'outils pratiques en gestion d'entreprise ; un accompagnement technique et personnalisé : pour élaborer des stratégies de croissance adaptées, ainsi qu'une mise en relation avec des institutions financières et des investisseurs privés : pour garantir un accès effectif au financement et assurer la pérennité des entreprises.

Les entrepreneures sélectionnées bénéficieront également d'un accès privilégié à un réseau de mentors, d'experts et de partenaires financiers, créant ainsi un écosystème propice à leur succès.

Le lancement du programme a été l'un des moments forts du forum, symbolisant la concrétisation d'un engagement partagé par Invest for jobs et la Fondation Sephis en faveur d'un développement inclusif.

Marc Levesque, directeur d'Invest for jobs Civ/Seng, a souligné l'importance de cette initiative. « L'inclusion des femmes dans l'économie est essentielle pour garantir un développement durable et équilibré. Le programme Waf-regional est une réponse concrète à ce besoin, en soutenant des entrepreneures déterminées à transformer leurs idées en succès durables », a-t-il souligné. Avant d'exprimer ses attentes : « Nous espérons beaucoup de ce projet et avons pleinement confiance en la capacité de Sephis pour atteindre nos objectifs ».

En s'appuyant sur les succès du programme Women and finance à l'échelle nationale, Waf-regional ambitionne de valoriser le potentiel inexploité des femmes entrepreneures, notamment dans les secteurs clés tels que l'agribusiness, la transformation alimentaire et la technologie. Ce passage à l'échelle régionale incarne la vision d'un entrepreneuriat féminin qui transcende les frontières et agit comme moteur de croissance pour toute la sous-région.

Les candidatures sont ouvertes dès le 12 décembre 2024. Les femmes entrepreneures de Côte d'Ivoire et du Sénégal sont invitées à rejoindre ce programme pour transformer leurs visions en projets concrets, s'intégrer dans un réseau dynamique et devenir des ambassadrices du changement.

Ainsi, Women and finance regional s'inscrit comme l'un des jalons les plus marquants de cette 6e édition du Filf, confirmant la vocation du forum à impulser des initiatives transformatrices au service des femmes et du développement durable en Afrique.