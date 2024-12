Algérie: Belmehdi reçoit le ministre des Wakfs et des Affaires religieuses du Sultanat d'Oman

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a reçu, mercredi à Alger, le ministre des Wakfs et des Affaires religieuses du Sultanat d'Oman, Mohammed bin Said Al Mamari.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Belmehdi a exprimé sa satisfaction de cette rencontre "fructueuse" avec son homologue omanais, rappelant, à cette occasion, la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Sultanat d'Oman, ayant "largement marqué les relations entre les deux pays".

Le ministre a également salué la visite de son homologue omanais, étant un pas important dans la coopération entre les deux pays, et qui devrait contribuer au renforcement et à la promotion des relations entre les deux secteurs et les deux pays.

De son côté, M. Mohammed bin Said Al Mamari a déclaré qu'il avait pris connaissance, lors de cette rencontre, des efforts déployés par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs en Algérie pour encadrer et promouvoir le secteur religieux dans ce pays arabo-musulman.

Il a ajouté que les discussions avaient porté sur différents sujets visant à "établir des partenariats et une coopération fructueuse, tout en réalisant des intérêts communs" entre les deux pays et les deux peuples frères.