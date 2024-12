Algérie: Enseignement de la langue arabe - Chaib souligne l'attention accordée par le Président de la République aux préoccupations de la communauté nationale à l'étranger

Alger — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, a mis en avant, mercredi, l'attention constante accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger, citant les efforts visant à élargir le soutien matériel et pédagogique aux différents pays où il y a une forte présence de la diaspora algérienne.

M. Chaib s'exprimait à l'occasion de la Journée mondiale de la langue arabe, célébrée le 18 décembre de chaque année, en référence à la date de son adoption en 1973 comme sixième langue officielle par l'Assemblée générale des Nations Unies, grâce aux efforts soutenus de l'Algérie et de plusieurs autres pays.

"L'Etat œuvrera à élargir (...) le soutien matériel et pédagogique aux différents pays où il y a une forte présence de la diaspora algérienne, en vue de préserver l'identité nationale des jeunes générations et de renforcer les liens de cohésion entre les membres de notre communauté et leur patrie", a déclaré M. Chaib.

A cette occasion, il a évoqué "les efforts déployés pour l'ouverture de plusieurs centres culturels algériens à l'étranger, ainsi que le projet de création d'une école internationale algérienne d'enseignement à distance, destinée à dispenser aux enfants de la diaspora algérienne les programmes enseignés dans les établissements éducatifs nationaux".

Ces mesures, parmi d'autres, traduisent "l'attention constante accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la prise en charge des préoccupations de nos citoyens à l'étranger, pour préserver leur dignité, leur identité, leur culture et leur mémoire", a-t-il dit, ajoutant que ces citoyens, plus que jamais et depuis différentes régions du monde, expriment leur attachement à leurs racines et aux éléments constitutifs de leur personnalité, notamment par l'apprentissage des langues nationales".

M. Chaib a rappelé les efforts déployés par les différentes institutions de l'Etat, depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, pour réhabiliter la langue arabe, après les tentatives de marginalisation systématique qu'elle a subies pendant la période coloniale, visant à effacer l'identité algérienne.

Il a évoqué "les mesures prises par les autorités publiques en faveur des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Dès les années 1980, un programme d'enseignement de la langue arabe a été mis en place pour les enfants algériens résidant à l'étranger, notamment en France, à travers le Programme d'enseignement des langues et cultures d'origine, désormais connu sous le nom de Programme international d'enseignement des langues étrangères".

Le secrétaire d'Etat s'est dit "pleinement engagé" à travailler avec les membres de la communauté nationale à l'étranger, pour répondre efficacement à toutes leurs aspirations.

Il a affirmé que "la langue arabe, dont nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale, bénéficiera de la place qui lui sied dans le cadre d'un programme pratique, notamment le renforcement des mécanismes dédiés à son enseignement pour nos enfants".