Tunisie: Ligue 2 - Leadership-Meute des poursuivants et maintien - CSC-CSHL - Le risque d'une chute interminable

Chebbiens et Verts, deux «grands malades» en quête d'antidote.

Si les têtes d'affiches préservent globalement leurs rangs respectifs, dans les deux groupes, volet outsiders, ça évolue au fil des rondes, alors que concernant la lutte pour le maintien, deux équipes et non des moindres n'arrivent pas à décoller, soit le Croissant Sportif Chebbien et les Verts du Club Sportif d'Hammam-lif.

Dans le groupe A donc, l'Association Megrine Sport vire en tête après le faux pas du Club Sportif de Korba au Chtioui. Jendouba, à son tour, se hisse à hauteur des Cap-bonnais, alors que les Fatimides occupent la 3e marche du podium, juste devant l'ES Hammam-Sousse et les banlieusards du nord marsois, bénéficiaires de cette journée. Voilà pour les six meneurs du groupe, six équipes qui se détachent et qui joueront probablement le titre.

Toujours en poule A, de la 7e place à l'avant-dernier du classement, les positions se sont resserrées avec sept formations qui se tiennent en cinq points. Tout est donc de l'ordre du possible. Ainsi, Kalaa devance l'AS Ariana de deux unités alors que ces mêmes Arianais sont talonnés par l'ASOE, le Sporting de Moknine et Msaken qui ne comptent que deux unités de retard sur l'ASA. Enfin, l'ES Radès a laissé entrevoir un léger mieux à Oued Ellil récemment. En marge de cette 9e journée, les banlieusards du sud restent bons derniers, accusant un retard de quatre points sur le duo SAMB-CSHL.

Alerte rouge pour Rogba et l'ESJerba

Dans le groupe B, la situation reste inchangée sachant, qu'à l'exception de Redaief, seule formation à avoir validé, aux dépens de Rogba Tataouine, que des parités ont sanctionné les débats, cela que l'on joue pour le leadership, le podium ou pour le maintien. D'ailleurs, avec quasiment des attaquants en berne et une certaine absence de lucidité face au but, à la mi-temps, les scores étaient vierges pour les sept matchs au menu.

Voilà ce que l'on peut décrire comme inédit et insolite en L2. Du haut vers le bas, l'inertie était totale, même si, en seconde période, sept buts ont été marqués dont trois à Tataouine. En poule B donc, l'ASK et la JSK caracolent toujours et devancent leurs poursuivants immédiats de six longueurs pour le dauphin et une de plus pour le leader. Dans le sillage des deux meneurs, l'on retrouve toujours l'OCK, Agareb et l'OSB qui a raté l'opportunité de s'emparer seul de la seconde place après avoir manqué un penalty par Lahsini à Gabès.

Maintenant, derrière le quintette du haut, outre Sakiet Eddaier et l'AS Jelma, préservés quelque peu, de Redaief, seul vainqueur de cette journée du groupe B à Rogba Tataouine, unique club défait dans la même poule, ça se bouscule avec six formations qui peuvent bondir ou s'enliser au classement à l'avenir. En clair, seul le CS Chebba, bon dernier, inquiète, mais rien n'est irrémédiablement perdu puisque, outre le fait que le CSC ne compte qu'une unité de retard sur le l'ESjerba et Rogba Tataouine, le Croissant Chebbien peut espérer sortir des abîmes de la hiérarchie en cas de bonne série et de destin favorable. Vaste chantier !