Tunisie: Natation - Bilan Tunisien des mondiaux en bassin de 25 m - Philippe Lucas - «Ahmed Jaouadi sera encore plus fort»

La boucle est bouclée et voilà que sonne l'heure du bilan. Première constatation et elle est tout à l'honneur des organisateurs de ce Mondial en bassin de 25 mètres : ce plan d'eau est très rapide. Il a sans doute favorisé la chute de pas moins de 30 records du monde en 6 jours, 13 records du monde juniors, 63 records continentaux, 46 records du championnat.

Seconde constatation et elle est de taille aussi, la préparation des nageuses et nageurs a été sérieuse et cela a permis de nager de plus en plus vite. Les limites humaines reculent face à la qualité de la préparation, l'amélioration de la technique de nage et surtout la valeur du personnel d'encadrement et du sérieux des nageurs bien entendu.

Pour ce qui nous concerne, l'entraîneur Philippe Lucas, mentor et entraîneur de notre jolie brochette de nageurs, est plein d'assurance :

«Le bilan est positif pour nos trois jeunes qui sont actuellement les plus en vue. Ahmed Jaouadi était en mesure de réussir le doublé s'il avait bien récupéré de son 1.500 m et des deux courses de 400 m. Il sera encore plus fort dans un avenir très proche. Les jeunes Rahmouni et Ben Miled ont disputé leurs premiers mondiaux. Ils sont prometteurs et possèdent une belle marge de progression».

Jaouadi est, quant à lui, sans regret véritable. Il sent qu'il a rempli sa mission «Je devais tout craindre de l'Allemand Wellbrock, champion du monde et, face à lui, je n'avais qu'un objectif, bien nager. Mais je voulais tout faire pour avoir une médaille. Je n'ai pas pensé qu'elle soit en or. J'ai donc nagé pour atteindre cet objectif. Je me sentais bien dans l'eau et en maintenant la cadence, cela répondait. C'est ainsi que j'ai pu avoir cette médaille d'or qui me comble, mais... cela alourdit mes responsabilités. Le 800, je l'ai raté de peu. J'aurai pu faire mieux, mais cela viendra et je travaillerai pour».

Deux podiums

La natation tunisienne a prouvé, encore une fois, sa compétitivité à l'échelle internationale, en accédant aux podiums mondiaux durant 10 éditions partagées entre bassin 25 m et bassin de 50 m.

Les statistiques de la FTN relèvent que «durant cette 16e édition des mondiaux en bassin 25 m, Ahmed Jaouadi a offert à la Tunisie son second podium sur 800 m NL et une méritoire 3e place en 7'31"93. Il s'agit d'un nouveau record africain.

Le premier dans la carrière de Jaouadi et l'unique record continental «messieurs » établi à Budapest.

Le bilan de Jaouadi (1or et 1 bronze), comme celui de Oussama Mellouli en 2004 à Indianapolis, permet à la Tunisie de se positionner à la 10e place au classement par médailles devant des nations comme la France, Espagne, GBR, Pays-Bas, Japon, Pologne et Turquie .

La Tunisie est l'unique pays arabe et africain à accéder aux podiums mondiaux à Budapest. L'Afrique du Sud, avec 17 nageurs engagés, est rentrée bredouille.

Au niveau méditerranéen, la Tunisie se classe au second rang derrière l'Italie : 1 or, 5 argent et 3 bronze.

Il est à noter que seulement 26 nations ont accédé aux podiums dont 14 ont obtenu au moins une fois la consécration mondiale.

Le mérite de Rami Rahmouni

Sur 800 m nage libre, la Tunisie a aligné deux représentants ayant réalisé le minima A à l'instar de seulement quatre autres nations, les USA, l'Allemagne, la Russie et la Turquie.

Le grand mérite du jeune Rami Rahmouni (15 ans) est d'être le plus jeune nageur chez les garçons à réaliser durant la période qualificative 2023-2024 le minima A toutes épreuves confondues.

Il s'est classé 20e sur 40 participants en bouclant le 800 m NL en 7'44"40 rééditant une fois de plus le minima A des mondiaux (7'45"02).

Rahmouni a devancé notamment maints nageurs de différents pays ( Canada, Chine, Roumanie, Slovénie, Croatie et Corée du sud). Sur 200 m NL, Rahmouni a terminé 49e en 1'48"44 sur 68 nageurs. Il a certainement beaucoup appris de sa première participation mondiale.

Sur 400m 4 nages, Belhassen Ben Miled a fait de son mieux en se classant 31e sur 38 sur 400 m 4 nages en 4'16"73, devançant au classement général ses rivaux africains, le Namibien Durant et le Sud-Africain Keylock. Ben Miled ne manquera pas de faire parler de lui en bassin olympique. Il a eu le mérite de décrocher sa première qualification dans un championnat du monde en bassin 25 m.

Belhassen Ben Miled et Rami Rahmouni enchaînent les 20 et 21 décembre avec le meeting d'Amiens en bassin 50 m, alors que Jaouadi s'offrira un repos mérité au terme d'une saison mémorable.

Protéger ces formidables acquis

Ces résultats sont flatteurs. Il s'agit maintenant de les mériter en s'activant à mettre en place une fédération élue (l'intermède n'a que trop duré), qui sera chargée de maintenir la cadence et de pousser vers le haut cet ensemble de jeunes qui promettent, tout en allant à la découverte de nouvelles valeurs qui sont sans doute quelque part. Le ministère des Sports est en grande partie positionné pour animer ces desseins et protéger ces formidables acquis. Les derniers échos qui nous sont parvenus ne sont pas positifs.

Nous reviendrons sur ces problèmes qui empoisonnent l'atmosphère et causent du tort à une des disciplines la plus représentative sur le plan international.