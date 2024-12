Tunisie: Coupe de la CAF - Trois défaites pour le CSS - Ce n'est pas fini !

Après le nul qu'on lui a «volé» en Tanzanie, la tâche du CSS est devenue, certes, très délicate, mais il reste un petit espoir même s'il paraît insensé.

Après les trois défaites en autant de matches, les chances de qualification du CSS aux quarts de finale de la Coupe de la CAF ne se sont pas complètement évaporées, ni parties en fumée. Le passage en quarts est possible, mais il sera tributaire d'un scénario favorable surréaliste et extraordinaire.

Premier point, les Sfaxiens devront, lors des trois dernières journées, faire le plein et engranger 9 points. Trois victoires seront donc impératives au CSS au mois de janvier prochain : sur Simba Sports Club le 5, le CS Constantine le 12 et Bravos do Maquis le 19, avec un écart impératif de plus de deux buts dans chaque match pour pouvoir bénéficier d'un meilleur goal différence dans les confrontations directes avec l'une, les deux ou les trois équipes qui pourraient terminer à égalité de 9 points au classement définitif, terminer soit premier soit deuxième du groupe A et arracher sur le fil l'un des deux billets pour les quarts. Il faudrait vraiment un véritable concours de circonstances très favorable et de résultats impensables pour que cette mission quasi impossible se traduise en exploit fabuleux.

Une revanche à prendre

Les coéquipiers de Aymen Dahmen devront s'y prendre match par match. Le premier défi et le grand challenge à relever sera de prendre la grande revanche sportive sur Simba Sports Club au Stade de Radès et de lui faire subir une défaite par plus de deux buts d'écart. Un tel résultat qui fera renaître l'espoir, même encore mince, permettrait d'aller à Constantine chercher un autre succès de même envergure. Si ces deux premiers obstacles à la qualification sont dépassés, la porte pourrait être ouverte à une probable qualification miraculeuse et inespérée lors du dernier match à Tunis contre l'équipe angolaise Bravos do Maquis que les "Noir et Blanc" n'auraient aucun mal à surclasser.

Après tous les incidents et les scènes de violence qui leur ont fait vivre un dimanche d'enfer à Dar Es Salem en Tanzanie et tous les regrets pour ce point du nul qui leur a été « volé » par l'arbitre malgache, Andofetra Rakotojaona, les Sfaxiens doivent oublier ce calvaire et bien se concentrer pour la préparation des deux matches du 22 courant contre l'ESM à Métlaoui et du 26 du même mois contre le ST à Sfax. Deux rendez-vous pour se refaire une santé et se retaper le moral avant d'attaquer la mission impossible.