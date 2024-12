Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement d'accélérer les programmes de promotion des logements sociaux

Dakar — Le président de la République a recommandé aux membres du gouvernement, mercredi 18 décembre, d'accélérer l'exécution des programmes de promotion des logements sociaux, de faciliter l'accès à la propriété foncière et immobilière avec le concours des banques, et de faire du logement décent "une cause nationale" dès l'année prochaine.

"Le chef de l'État a [évoqué] l'urgence d'accélérer le déploiement [...] des programmes de promotion des logements sociaux", indique le communiqué du Conseil des ministres de ce jour.

Il ajoute que Bassirou Diomaye Faye "a demandé au Premier ministre de relancer les programmes de construction de logements sociaux dans les zones [où existent] des lotissements, des plans d'aménagement et des titres d'occupation officiellement validés après les audits fonciers et immobiliers".

"Le gouvernement devra aussi proposer des solutions soutenables pour accélérer la promotion d'un habitat décent, à travers la conception de plans consensuels de restructuration et de rénovation urbaine, et s'atteler à la modernisation de l'habitat en milieu rural", poursuit le texte.

Selon la même source, M. Faye a invité le Premier ministre et les autres membres du gouvernement à "faire du logement décent une cause nationale, à partir de l'année 2025".

Le ministre de l'Urbanisme et le secrétaire d'État au Logement sont invités à présenter mensuellement au gouvernement le niveau d'exécution de la politique nationale de logement.

Faciliter l'accès à la propriété foncière et immobilière

Le communiqué du Conseil des ministres annonce qu"'il a [été] demandé au Premier ministre et au ministre chargé de l'Urbanisme de fixer, pour les trois prochaines années, la lettre de mission et le cadre d'intervention de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine, une entité qui doit disposer de ressources foncières et financières adaptées, à partir d'un modèle économique viable".

Par ailleurs, "il convient d'évaluer le Fonds de garantie pour l'accès au logement et l'application de la loi d'orientation [...] du 8 novembre 2016 sur l'habitat social, avec le dispositif du Fonds pour l'habitat social", poursuit-il.

"Le gouvernement s'attèlera aussi à la relance des pôles urbains et des zones d'aménagement concerté, pour faciliter l'accès à la propriété foncière et immobilière, avec le concours des banques et établissements financiers. Sur cette lancée, une importance primordiale sera accordée au développement [...] du pôle urbain de Diamniadio et du lac Rose, qui commencent à accueillir des infrastructures hôtelières de classe mondiale", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

"Au regard de la montée en puissance du secteur du tourisme, ajoute-t-il, le président de la République a demandé au Premier ministre, au ministre chargé des Collectivités territoriales et au ministre du Tourisme de veiller à la maîtrise du développement urbain des zones touristiques du Sénégal."