Tunisie: Ahmed Jaouadi - 'Budapest n'est que le début, je vise les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028'

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi est arrivé mercredi soir à l'aéroport Tunis-Carthage, en provenance de Marseille, après un exploit remarquable aux Championnats du Monde de Natation (piscine de 25 m) organisés à Budapest, en Hongrie, du 10 au 15 décembre.

À 19 ans, il a décroché deux médailles : l'or au 1500 m nage libre et le bronze au 800 m nage libre, un succès qui marque un tournant dans sa carrière internationale.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Jaouadi a exprimé sa grande satisfaction d'avoir remporté ces distinctions prestigieuses sur la scène mondiale. « Ce succès est le fruit de travail acharné et de persévérance. C'est un honneur de représenter la Tunisie et de porter son drapeau haut », a-t-il souligné, ajoutant que cette victoire serait un moteur puissant pour ses futures performances.

Le champion tunisien a précisé que sa double médaille serait un stimulant important pour sa carrière professionnelle. « Ces podiums vont m'apporter une grande motivation pour continuer à progresser. Je vais analyser ma performance pour capitaliser sur mes points forts et travailler sur les aspects à améliorer », a-t-il expliqué.

Il a également affirmé que son ambition était de marquer de son empreinte les futures compétitions internationales, en visant notamment les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. « Le meilleur reste à venir, et je ne compte pas m'arrêter à Budapest 2024 », a-t-il déclaré avec détermination.

Interrogé sur la course la plus difficile qu'il ait disputée, Ahmed Jaouadi a révélé que toutes ses épreuves - le 400 m, le 800 m et le 1500 m nage libre - avaient comporté leurs défis spécifiques. Il a évoqué la difficulté d'adapter ses techniques en fonction des dimensions de la piscine : « La différence entre une piscine de 25 m et une de 50 m a été un vrai challenge. Mais je n'avais pas imaginé un tel succès pour ma première participation en piscine de 25 m, surtout sur le 1500 m nage libre, une distance dans laquelle je suis spécialisé. »

Le champion tunisien a également ajouté qu'il avait tiré une expérience précieuse de sa participation aux Championnats du Monde. « J'ai gagné une expérience essentielle pour la suite de ma carrière et je m'engage à continuer de travailler dur pour représenter dignement mon pays sur les plus grandes scènes internationales », a-t-il conclu.

Il est à rappeler que Ahmed Jaouadi a remporté la médaille d'or du 1500 m nage libre le 10 décembre, avec un temps de 14 minutes, 16 secondes et 40 centièmes. Quatre jours plus tard, il a décroché la médaille de bronze du 800 m nage libre, en terminant à la deuxième place du « Fast Lane Series », avec un temps de 7 minutes, 31 secondes et 93 centièmes.

Il convient de noter aussi que la participation tunisienne aux Championnats du Monde de Budapest a été limitée à trois nageurs : Ahmed Jaouadi, Rami Rahmouni et Belhassen Ben Milad.