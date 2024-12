Tunisie: Tozeur - Renforcer la résilience des catégories vulnérables

Le coup d'envoi du programme d'autonomisation économique et sociale des familles vulnérables et en situation particulière dans le gouvernorat de Tozeur a été donné, mercredi, par le commissariat régional de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Le commissaire régional de la femme, Monji Chétoui a indiqué à l'Agence TAP que des rencontres de sensibilisation à caractère scientifique et social seront tenues, à partir de janvier 2025, avec les familles en situation particulière et les parents des enfants issus de milieux défavorisés dont 490 enfants sont actuellement pris en charge par les centres de l'enfance de la région.

Le programme d'inclusion et d'autonomisation économiques vise, notamment, l'autonomisation socio-économique des familles vulnérables en situation particulière, en soutenant leurs capacités à faire face aux contraintes économiques et leur résilience à la baisse du pouvoir d'achat et à la hausse des prix, en les aidant à se procurer les équipements, le matériel et les matières premières nécessaires à la réalisation de micro projets leur garantissent un minimum d'indépendance économique et de stabilité sociale.

Ce programme national cible les enfants ou tuteurs familiaux en situation particulière hommes ou femmes qu'ils soient issus de familles monoparentales ou de familles démunies et à revenu limité, parmi les diplômés, disposant d'une expérience professionnelle, sans emploi ou encore les familles les plus menacées.