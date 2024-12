Tunisie: Accélération des réformes dans le secteur pharmaceutique pour garantir l'autosuffisance

Lors d'une réunion de travail tenue hier mercredi au siège du ministère de la Santé, des recommandations ont été formulées en faveur du développement des industries pharmaceutiques locales, avec pour objectifs d'augmenter leur capacité de production, de suivre de près l'exécution des programmes stratégiques de l'Agence Nationale des Médicaments et des Produits de Santé, et d'accélérer la numérisation du secteur. La réunion a aussi insisté sur l'importance de renforcer la coordination entre toutes les parties prenantes pour garantir des résultats tangibles.

Ce point de rencontre a également permis de faire le point sur les actions en cours au sein de l'Agence, notamment celles visant à soutenir les industries pharmaceutiques locales et à structurer le secteur des médicaments afin d'assurer la qualité et la sécurité des produits disponibles sur le marché. Des discussions ont eu lieu sur l'accélération des procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments (AMM), dans le but de réduire les délais d'attente et d'encourager l'autosuffisance en médicaments essentiels.

Le ministre de la Santé, Mustapha Farjani, a souligné la nécessité de finaliser rapidement les textes réglementaires relatifs à la numérisation du secteur, dans le cadre du programme « Santé » prévu pour une mise en oeuvre dès février 2025. Ce programme vise à assurer un suivi précis, à garantir la durabilité de l'approvisionnement et à améliorer la transparence ainsi que l'efficacité du travail dans le secteur. Il a également insisté sur la mise en place de la commission unifiée pour la révision régulière des prix des médicaments, conformément aux décisions prises lors du Conseil ministériel restreint du 5 novembre 2024.

Le ministre a également appuyé la coordination des efforts entre les différents acteurs du secteur pour surmonter les défis actuels et accélérer les réformes nécessaires. Il a souligné le rôle crucial de l'Agence Nationale des Médicaments pour garantir la transparence et la continuité de l'approvisionnement en médicaments essentiels.

Dans ce cadre, le communiqué rappelle que le Conseil ministériel restreint du 5 novembre 2024 avait pris plusieurs mesures urgentes pour renforcer la gouvernance du secteur pharmaceutique. Parmi celles-ci, la création d'une commission unifiée pour la révision périodique des prix des médicaments, sous l'égide de l'Agence Nationale des Médicaments, et la mise en place de mécanismes pour améliorer la gestion du système des médicaments.

Par ailleurs, il a été décidé d'augmenter immédiatement les ressources financières allouées à la Pharmacie Centrale, notamment par le biais de fonds supplémentaires et de transferts mensuels depuis le Fonds National de l'Assurance Maladie. Cette décision vise à garantir le règlement des créances et à permettre à la Pharmacie Centrale et aux établissements de santé publics de poursuivre leurs missions.