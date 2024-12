Maroc: Région Rabat-Salé-Kénitra - Mobilisation continue pour le recensement du cheptel dans de bonnes conditions

Rabat — Les éleveurs ovins et caprins de la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Direction régionale d'agriculture, ainsi que ses autres partenaires, continuent de se mobiliser pour réaliser l'opérations de recensement du cheptel dans de bonnes conditions, dans le cadre des efforts consentis pour la reconstitution du cheptel et la réhabilitation de la filière des viandes rouges.

Dans le cadre de cette opération, 81 enquêteurs de terrain chargés du recensement, deux superviseurs régionaux, ainsi que cinq superviseurs provinciaux, ont été mobilisés pour suivre et accompagner le recensement dans 122 collectivités territoriales relevant des sept provinces de la région, a indiqué la Direction régionale de l'Agriculture dans un communiqué, soulignant que cette opération s'effectue en coordination avec l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), l'Office régional d'investissement agricole (ORMVA) du Gharb, les directions régionales de l'Agriculture et la Direction régionale du Conseil Agricole.

Cette opération, qui se poursuit jusqu'à fin décembre, s'inscrit dans le cadre du recensement général du cheptel national pour l'année 2024, lancé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et l'ANOC, en coordination avec les autorités locales, sous le signe "Notre bétail est la fortune de notre pays", afin de fournir des données précises et actualisées sur le cheptel national d'ovins et caprins, sa composition et sa répartition géographique, ainsi que sur l'impact des années successives de sécheresse sur les éleveurs, a expliqué la même source.

Le recensement vise également à collecter les données concernant l'effectif du cheptel par race, variété, sexe et tranche d'âge, grâce à des questionnaires dédiés, ainsi qu'à actualiser les chiffres et les données, afin de recomposer et restructurer le cheptel et réhabiliter la filière des viandes rouges, en vue de réaliser la sécurité alimentaire.

En outre, la Direction a fait savoir que l'opération de recensement du cheptel dans la région a été dotée de tous les moyens logistiques et techniques nécessaires pour permettre aux enquêteurs de terrain d'effectuer leur travail à travers des visites individuelles sur le terrain auprès des bergers ou à travers des points d'accueil et de rassemblement des éleveurs, notant que 71 des 122 communes rurales concernées ont été couvertes jusqu'à présent.

La Direction régionale de l'Agriculture appelle tous les éleveurs, ainsi que tous les acteurs de la filière à s'engager largement et efficacement avec les équipes de recensement et les enquêteurs de terrain pour assurer la réussite du recensement des troupeaux ovins et caprins dans la région dans le but d'élaborer une politique de développement intégrée pour promouvoir et réhabiliter le secteur de l'élevage des ovins et des caprins, conclut le communiqué.