Afrique: L'orchestre national du Sénégal au coeur de l'édition inaugurale de l'Africa diaspora festival - Une plateforme d'échanges pour les artistes locaux et internationaux

L'Orchestre National du Sénégal se prépare à jouer un rôle central dans la première édition de l'Africa Diaspora Festival, un événement inédit qui se tiendra les 27 et 28 décembre 2024 à la Maison de la Culture Douta Seck. Ce rendez-vous ambitieux vise à célébrer les liens culturels entre le Sénégal et la diaspora africaine, tout en offrant une plateforme d'échanges pour les artistes locaux et internationaux.

L'Africa Diaspora Festival s'annonce comme un moment fort du calendrier culturel. L'Orchestre National du Sénégal, sous la direction de ses musiciens chevronnés, accompagnera des artistes venus d'Europe, des États-Unis et même d'Océanie, lors de ce rendez-vous culturel inédit qui se tiendra les 27 et 28 décembre 2024 à la Maison de la Culture Douta Seck.

Pour Mme Ndeye Ngor Niang Gaye, Directrice de l'Orchestre National du Sénégal, «cette rencontre sera une occasion unique de mettre en valeur la diversité musicale du Sénégal et de montrer la polyvalence de nos musiciens, capables de jouer aussi bien des morceaux traditionnels que des partitions contemporaines venues d'ailleurs».

Le point culminant de cet événement sera un grand concert, prévu le 27 décembre prochain. Le lendemain, un panel rassemblera les acteurs culturels pour discuter des enjeux et perspectives des collaborations entre le Sénégal et la diaspora. Ces deux journées promettent d'être riches en émotions et en apprentissages.

Au-delà des prestations artistiques, l'Orchestre National souhaite renforcer son rôle en tant que cadre de formation pour les jeunes générations. Mme Gaye souligne que «l'orchestre se doit de servir de pont entre les anciens musiciens et les jeunes talents. En mettant à contribution les expériences des aînés, nous pouvons former des artistes capables de perpétuer et de réinventer notre patrimoine musical». Cette initiative s'inscrit dans un programme de renforcement des capacités prévu pour 2025.

Depuis sa création en 1982, sous l'impulsion du président Abdou Diouf, l'Orchestre National du Sénégal s'est imposé comme un vecteur de diffusion et de modernisation du patrimoine musical national. Explorant les sonorités des différentes ethnies du pays, l'orchestre réinvente les morceaux traditionnels en y intégrant des instruments modernes et occidentaux, créant ainsi un dialogue unique entre tradition et modernité.

En 2024, cette dynamique s'étend au-delà des frontières avec des collaborations internationales marquantes. Des morceaux de Salif Keïta, Manu Dibango ou encore des classiques hindous sont repris avec brio, prouvant une fois de plus la capacité de l'Orchestre National à transcender les genres et les cultures.

Mme Gaye insiste sur l'importance de créer un espace de communion pour les jeunes musiciens. Avec un studio de répétition à disposition et l'expertise des musiciens confirmés, l'Orchestre National invite les jeunes à explorer et à développer leurs talents. «La musique, ça s'apprend en pratiquant. Notre mission est de permettre aux jeunes de se découvrir et de révéler leur potentiel caché», ajoute-t-elle.

Avec l'Africa Diaspora Festival, l'Orchestre National du Sénégal confirme son engagement en faveur de la promotion culturelle et de la transmission intergénérationnelle, tout en renforçant les liens entre le Sénégal et sa diaspora. Ce rendez-vous promet d'être un moment d'échanges, de célébration et de rayonnement pour la musique africaine.