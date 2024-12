Afrique: Qualifications CHAN 2025 - Double confrontation Sénégal-Liberia : Souleymane Diallo dégage son groupe de 21 Lions

Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal locale Souleymane Diallo, a dégagé son groupe de performance de 23 joueurs en direction de la double confrontation face au Libéria, dans le cadre du dernier tour des qualifications au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) prévu du 1er au 28 février prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les Lions locaux entament à Monrovia la manche aller ce dimanche face à la Lone Star.

Après trois mois de préparation, le sélectionneur de l'équipe locale du Sénégal a dégagé son groupe de performance de 21 joueurs en direction de la double confrontation qui opposer le Sénégal au Liberia. Exempté du premier tour en raison de son statut de champion en titre, les Lions feront face à la Lone star ce 22 décembre à Monrovia. Attendu ce jeudi dans la capitale libérienne, le technicien sénégalais a deux jours pour apporter les derniers réglages et de créer la cohésion dans ce groupe. Un groupe qui renferme les joueurs les plus en forme depuis le début de la saison mais qui présente sans doute des styles variés. Parmi les joueurs convoqués, on peut relever Moctar Koité, vainqueur avec le Sénégal du dernier CHAN, le champion d'Afrique U-17 Fallou Diouf ou encore Ibrahima Dieng, international U-20.

« Dans l'ensemble, la préparation s'est déroulée de très belle manière. On a reçu les trois joueurs du Jaraaf. L'état d'esprit est très bien. Nous allons nous focaliser sur nos atouts et pourquoi pas exploiter les faiblesses de l'adversaire », a confié Souleymane Diallo. Le coach estime que les Lions aborderont cette première rencontre dans de bonnes dispositions après avoir bien étudié l'adversaire qui, on le rappelle, a écarté au premier tour l'équipe de la Sierra Léone. Une formation aussi que le Sénégal avait affronté et éliminé lors de la dernière édition du CHAN en 2022 avant d'aller remporter le CHAN en Algérie.

« On a une petite idée de l'adversaire. Hormis le déplacement que j'ai effectué au Libéria pour suivre leur match, on est en train de travailler sur les vidéos. On a travaillé sur leur animation défensive. Vendredi, nous allons travailler sur leur animation offensive. En fonction de cela, nous essayerons de mettre un plan de jeu pour pouvoir aborder ce match dans d'excellentes conditions », indique-t-il.

Les Lions locaux vont recevoir le match retour le 28 décembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Gardiens: Pape Abdoulaye Dieng (Linguère), Marc Philippe Diouf (Teungueth FC), Amar Fall (AS Pikine)

Défenseurs: Ousmane Konaté (AS Douanes), Serigne Fallou Diouf (Génération Foot), Baye Assane Cissé (Teungueth FC), Joseph Layousse Samb (Teungueth FC), Mamadou Touré (AJEL), Modou Sèye Ndiaye (AS Pikine)

Milieux: Makha Ben Ahmad Ba (Jaraaf), Issa Kane (Casa Sports), Cheikh Tidiane Thiam (Oslo FA), Seydou Ndiaye (Dakar Sacré-Coeur), Serigne Moctar Koite (Jaraaf)

Attaquants : Oumar Ba (US Gorée), Ibrahima Dieng (AS Pikine), Mamadou Junior Soumaré (Dakar Sacré-Coeur), Moustapha Fanné (Guediawaye FC), Seydina Mandione Mbaye (AJEL), Ababacar Sarr (Jaraaaf), Almamy Matthew Fall (Jaraaf)