Maroc: Le Conseil supérieur des ouléma oeuvre pour impliquer les oulémas africains dans la transmission des nobles valeurs de l'Islam (M. Yessef)

Fès — Le Conseil supérieur des ouléma va œuvrer, de concert avec la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, pour impliquer les Alem et Alimate des pays africains frères dans le projet de transmission (Tabligh) des constantes et nobles valeurs de l'Islam, a affirmé le secrétaire général (Al-Amine) de cette institution, Mohamed Yessef.

M. Yessef a souligné, dans un discours lu en son nom par le secrétaire général du Conseil supérieur des ouléma, Said Chabar, lors de l'ouverture mercredi à Fès de la 6ème session ordinaire du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, que cette institution contribue à la mise en oeuvre de cette démarche, sur les plans théorique et pratique, avec le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Il a ajouté que l'une des sages initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, est la création de ces institutions, le renforcement de leur action et l'approfondissement de leurs relations, dans la continuité des rapports séculaires entre le Royaume du Maroc et les pays africains frères et pour prévenir toute manifestation de discorde ou de déviation du droit chemin.

Il a précisé que ces honorables institutions œuvrent pour diffuser les valeurs de modération et du juste milieu, appeler à l'accomplissement des bonnes œuvres et pour le rayonnement de la paix, de la sécurité et de la quiétude de manière à renforcer la stabilité et la prospérité de la Oumma.

La 6ème session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, qui se tient avec la haute approbation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, sera marquée par la présentation, par le Secrétariat général, du rapport officiel des activités de la Fondation pour l'année 2023 et du résumé des activités en 2024, ainsi que l'examen des projets et activités programmés pour l'année 2025.

Parallèlement aux travaux de cette session, une cérémonie d'hommage à des ouléma africains sera organisée, en reconnaissance de leurs efforts au service du Saint Coran, du Hadith Nabaoui Acharif, du patrimoine islamique africain manuscrit et des constantes religieuses communes.