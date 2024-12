Afrique: Belkacemi - « Être élu joueur de la semaine est un honneur pour moi »

interview

Ismail Abdel Fattah Belkacemi, l'attaquant du club algérien de l'USM Alger, a salué la performance de son équipe après sa victoire impressionnante 3-0 contre l'équipe ivoirienne de l'ASEC Mimosas dimanche dernier à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies dans le groupe C.

Belkacemi, qui a été élu meilleur joueur de la semaine dans la compétition des clubs de la CAF, a remercié ses coéquipiers de l'USM Alger et son entraîneur principal Nabil Maaloul pour avoir contribué à ses performances exceptionnelles, notamment son doublé contre l'ASEC Mimosas.

Il a ainsi porté son total de buts dans la phase de poules de la compétition à quatre.

Dans une interview exclusive avec CAFonline.com, Belkacemi a partagé ses impressions sur le match et sa performance individuelle.

CAFonline.com : Bonjour Ismail, félicitations pour ta fantastique performance contre l'ASEC Mimosas en Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies. Quel est votre sentiment après cette victoire 3-0 ?

Belkacemi : Dieu merci, la victoire face à l'ASEC Mimosas était amplement méritée. Nous avons surpassé les Ivoiriens aussi bien dans le jeu que dans le résultat. Nous avons affronté une équipe bien organisée et connue pour jouer un football propre dans toute l'Afrique. Nous avons eu du mal au début, mais nous avons su profiter de leurs erreurs. Nous avons réussi à marquer trois buts, et pour cela, je leur en suis reconnaissant. Je remercie mes coéquipiers pour leurs efforts sur le terrain, et si Dieu le veut, nous allons continuer sur cette lancée.

CAFonline.com: Vous avez été remarquable dans le match et avez marqué deux buts. Quel est votre sentiment sur votre performance exceptionnelle ?

Belkacemi: J'ai simplement fait mon travail, et grâce à Dieu, j'ai pu marquer deux buts. C'est encore plus spécial que les deux buts soient intervenus dans une victoire, ce qui rend la joie de marquer encore plus douce. Je suis reconnaissant de la confiance de mon entraîneur et de mes coéquipiers, qui m'ont aidé à y parvenir. En tant qu'attaquant, mon rôle est de marquer des buts et de faire des passes décisives, et avec l'aide de Dieu, je continuerai à jouer de cette manière et à marquer.

CAFonline.com: Vous avez été élu joueur de la semaine dans les compétitions de clubs de la CAF. Qu'est-ce que cela vous fait ?

Belkacemi : C'est un grand honneur d'être élu joueur de la semaine dans les compétitions de clubs de la CAF, et c'est aussi un honneur pour l'USM Alger. Je suis reconnaissant de cette reconnaissance. Des réalisations comme celle-ci poussent les joueurs à performer à un niveau supérieur, et avec du travail acharné et de la discipline, j'espère continuer à atteindre des sommets similaires à l'avenir.

CAFonline.com: Comment voyez-vous les défis à venir pour l'USM Alger, tant au niveau national que continental ?

Belkacemi : Cette saison sera difficile pour l'USM Alger, car nous serons en compétition sur trois fronts : la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies, la Ligue professionnelle et la Coupe de la République algérienne. Chaque match que nous jouons est comme une finale et si Dieu le veut, nous serons à la hauteur des attentes, avec pour objectif de décrocher un titre d'ici la fin de la saison et de faire plaisir à nos fans.

CAFonline.com: Un message pour les supporters de l'USM Alger qui vous soutiennent toujours, vous et votre équipe ?

Belkacemi : Les supporters de l'USM Alger sont connus pour leur soutien passionné. Je tiens à les remercier sincèrement pour leurs encouragements, tant au niveau national qu'international. Ils sont toujours comme notre 12e joueur et ils méritent de nous voir réussir. Nous nous efforçons toujours d'être à notre meilleur niveau et de travailler avec eux pour apporter de la joie cette saison. Nous leur demandons de venir nombreux au stade et de continuer à nous soutenir, afin que nous puissions partager les célébrations de fin de saison.