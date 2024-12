Maroc: Assa - Remise d'équipements pour des projets générateurs de revenus au profit d'anciens prisonniers

Assa — Un lot d'équipements et de fournitures destinés aux projets générateurs de revenus, alloués par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, a été remis mercredi au profit de 83 anciens détenus de la province d'Assa-Zag, avec le soutien de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Ces équipements, qui ont été remis lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province d'Assa Al-Zag, Youssef Kheir, s'inscrivent dans le cadre de la convention de partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et le Comité provincial pour le développement humain.

Ce matériel, pour lequel une enveloppe budgétaire d'environ 3 millions de dirhams a été alloué, vise à aider ces personnes à réussir leur insertion socio-économique et à leur permettre de monter des projets générateurs de revenus qui contribueront à améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles.

Ces projets concernent les domaines de l'artisanat, des services, de la restauration et de l'agriculture.

Le coordonnateur régional du Centre d'accompagnement et de réinsertion à Agadir, relevant de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Hicham Bounichane a déclaré à la MAP que la remise de ces équipements au profit d'anciens détenus vise la réinsertion de ce groupe dans le tissu économique et social, ajoutant que ces 83 ex-détenus ont bénéficié d'équipements et de machines pour des projets générateurs de revenus dans la province.

De son côté, Mohamed Tlemçani, de la division de l'action sociale de la province d'Assa-Zag, a souligné que la distribution de ces équipements s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat entre le comité provincial de développement humain et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, ajoutant que cette démarche vise à créer des activités génératrices de revenus et à d'offrir des opportunités d'emploi à ces jeunes et leur réinsertion dans la société.