Maroc: Aide à la Production des oeuvres cinématographiques - Les films et projets admis à l'avance sur recettes au titre de la 3ème session de 2024 dévoilés

Rabat — La Commission d'aide à la production des œuvres cinématographiques, qui a tenu sa 3ème session au titre de l'année 2024 du 9 au 17 décembre, a dévoilé les films et projets admis à l'avance sur recettes pour l'année en cours.

Dans la catégorie de la fiction, la Commission a examiné pour l'avance sur recettes (avant et après production) 5 longs métrages, 3 courts métrages, 50 projets de longs métrages, 4 projets de courts métrages, 5 projets de documentaire et 10 projets pour la contribution à l'écriture du scénario, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).

Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassani, la Commission a examiné un documentaire candidat à l'avance sur recettes après production et 20 projets candidats à l'avance sur recettes avant production.

Au terme de ses délibérations, la commission a décidé d'accorder, dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recette (après production) d'un montant de 600.000 dirhams au film de long "Bro" présenté par la société "Marrakech Tactics" et réalisé par Mansour Mellali, et d'accorder le même montant au long métrage "Taxi Bied 2 Le Convoi" présenté par la société Razane Nour Films et réalisé par Moncef Malzi.

De même, un montant de 500.000 dirhams a été accordé au long métrage "Kanbghik...Talaqni" présenté par la société Camelia Prod et réalisé par Driss Roukhe, tandis qu'un montant de 100.000 dirhams a été accordé au court métrage "Ashmara et Ombre" présenté par la société "Cinemars Films" et réalisé par Driss Mouana, ainsi qu'au court métrage "Clowny's Mama" présenté par la société "Yandiss Productions" et réalisé par Manal Ghoua.

S'agissant de l'avance sur recettes avant production, la Commission a accordé un montant de 3,2 millions de dirhams au projet de long métrage "Les fils de la louve" présenté par la société "Kasbah Films" et qui sera réalisé par Ismail El Maoula El Iraki d'après son propre scénario.

Le même montant a été accordé au projet de long métrage "Calle Malaga" présenté par la société "Ali'n Productions" et qui sera réalisé par Maryam Touzani, d'après son propre scénario.

La Commission a, en outre, décidé d'accorder 2,5 millions de dirhams au projet de long métrage "Batty" présenté par la société "Yaz Image" et qui sera réalisé par Mohamed Raouf Sebbahi d'après son propre scénario, alors qu'un montant de 2,1 millions de dirhams est accordé au projet de long métrage "Boutidinit" présenté par la société "G. Films" et qui sera réalisé par El Ghali Graimiche, d'après son propre scénario.

Aussi, la Commission a décidé d'accorder un montant de 150.000 de dirhams au projet de court métrage "Il était une fois 1986" présenté par la société "Iffilms Production" et qui sera réalisé par Mohamed Ali Benkirane d'après son propre scénario.

Le même montant a été accordé au projet de court métrage "Cupidon" présenté par la société "Laboratoires Cinématographiques et technologiques" qui sera réalisé par Marouane Khayyari d'après son propre scénario.

Pour ce qui est de la contribution à l'écriture de scénario, la Commission a décidé d'accorder 100.000 dirhams au projet d'écriture de long métrage "Les oiseaux de Shehrazade" présenté par la société "Oneiris Animation" d'après le scénario de Sofia El Khyari.

De même, un montant de 60.000 dirhams a été accordé au projet d'écriture de long métrage "Resonances" présenté par la société "Mouton Rouge Films" d'après le scénario de Chadi Kelai. Le même montant a été accordé au projet d'écriture de documentaire "Le soleil des autres" présenté par la société "Insight Films" d'après le scénario d'Asmae El Moudir, ainsi qu'au projet d'écriture du documentaire "Cercles" présenté par la société "F.B Production" d'après le scénario de Faiçal Benaghrou.

Concernant la contribution à la réécriture de scénario, un montant de 100.000 dirhams a été accordé au projet de documentaire "Rihlat Al Majd" présenté par la société "Boostart Production" et qui sera réalisé par Lahsen Fareh d'après le scénario de Mohamed Saâd.

La Commission a également décidé d'accorder 80.000 dirhams au projet de long métrage "Aicha Ech-channa, la mère des mamans" présenté par la société "Kama 4 Prod" et qui sera réalisé par El Houari Ghoubari d'après le scénario de Redouane Tijani. Le même montant a été accordé au projet de long métrage "La chevelure de El Batoul" présenté par la société "Ajaad Vision" et qui sera réalisé par Rachid El Hazmir d'après le scénario de Malika Maâlainine.

Pour les documentaires sur la culture, l'histoire et l'espace Sahraoui Hassani, la Commission a accordé une avance sur recettes après production de 400.000 dirhams au film documentaire "Al Mouggar" présenté par la société "Fouya Production" et réalisé par Noureddine Agharas.

La Commission a aussi accordé une avance sur recettes avant production de 500.000 dirhams au projet de film documentaire "Atfal Tibgh" présenté par la société "Monafrique Prodcom" et qui sera réalisé par Zineb El Achhabe d'après le scénario de Rachid El Mouaden.

S'agissant de la contribution à la réécriture du scénario, un montant de 50.000 dirhams a été accordé au projet de film documentaire "Rkis Al Bidane" présenté par la société Naho Multi Services et qui sera réalisé par Aimane Benslimane d'après le scénario de Hassane Yousfi.

La Commission a accordé le même montant au projet de film documentaire "Chour Lemnabha" présenté par la société Aya Media et qui sera réalisé par Fatine Khalkhal d'après le scénario de Hassan Habibi.