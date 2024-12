Angola: Le PIB angolais augmente de 5,5% au 3ème trimestre de cette année

Luanda — Le Produit Intérieur Brut (PIB) angolais a augmenté de 5,5% au troisième trimestre 2024, par rapport à la même période de 2023, selon les données de l'Institut National de la Statistique (INE, sigle en portugais).

Selon la Fiche d'Information Rapide (FIR), le PIB de l'Angola a également enregistré une croissance de 2,94% entre le 2ème et le 3ème trimestre 2024, selon l'Institut National de la Statistique (INE).

La FIR indique que la croissance du PIB au cours de la période analysée dépendait essentiellement de l'extraction et du raffinage du pétrole, avec 0,43%, du commerce (0,4%), de la pêche (0,3%), de l'extraction de diamants et autres minéraux (0,24%), ainsi que les postes et télécommunications (0,12%).

Toujours au cours de cette période, la valeur ajoutée brute de l'agriculture a augmenté de 4,3%, au troisième trimestre de 2024, par rapport au même trimestre de l'année précédente, contribuant à hauteur de 0,23% à la variation totale du PIB, en raison de l'augmentation en production de cultures agricoles de l'ordre de 5,5%.

D'autre part, la valeur ajoutée brute de la pêche a augmenté de 24,4 % par rapport au trimestre précédent de 2023, contribuant à hauteur de 0,58 point de pourcentage à la variation totale du PIB.

La source explique que la croissance de la production halieutique résulte des mesures stratégiques adoptées par le secteur, parmi lesquelles l'assouplissement de la période de fermeture et la mise en oeuvre du projet pilote de collecte de données, avec un plus grand accent sur les pêches industrielles, semi-industrielles, artisanales et maritimes, qui ont contribué à plus de 90% à ce secteur.

Selon le document, la valeur ajoutée brute du pétrole a augmenté de 3,0 %, contribuant à hauteur de 0,66 % à la variation totale du PIB.

La variation positive de ce secteur est justifiée par le fait qu'il a enregistré une augmentation des quantités de pétrole et de GNL extraites de l'ordre de 2,2% et 14% respectivement, ayant une représentation dans le secteur supérieure à 90%.

La FIR précise que l'extraction de diamants, de minéraux métalliques et d'autres minéraux non métalliques a augmenté de 42,1 %, tandis que les produits de l'industrie manufacturière ont augmenté de 3,3 %.

Les données montrent également que l'électricité et l'eau ont augmenté de 3,1%, la construction de 1,7%, le commerce de 4,7%, les transports et le stockage de 6,7%, les postes et télécommunications de 4,3% et l'intermédiation financière et les assurances de 6,3%.