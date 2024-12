Afrique: Ngosi Okonjo-Iweala – Portrait d'une femme leader au service du commerce mondial

Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General of the WTO

Ngozi Okonjo-Iweala, la « Femme forte » de l’Organisation Mondiale du Commerce, est une femme politique nigériane. Elle a travaillé pendant plus de 25 ans à la Banque mondiale, avant d’être nommé ministre des Finances en 2003 par le président Olesegun Obasanjo et devient ainsi la première femme à occuper ce poste au Nigéria.

Née le 13 juin 1954, à 66 ans, Mme Ngosi Okonjo-Iweala a occupé plusieurs postes de responsabilité qui ont participé à son ascension fulgurante. Ministre des Finances du Nigeria de 2003 à 2006 et de 2011 à 2015, elle fait de la réduction de la corruption et de la dette publique son principal combat.

Entre ces deux mandats, elle est ministre des Affaires étrangères puis Directrice générale de la Banque mondiale. En 2021, elle devient Directrice générale de l'Organisation Mondiale du Commerce et fait désormais partie des femmes les plus influentes de l’Afrique et du monde.

En 2015, elle a figuré dans le classement des 50 plus grands leaders du monde de Fortune et a été nommée en 2020 personnalité africaine de l'année par le magazine Forbes, qui l’avait auparavant distinguée parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde au cours de quatre années consécutives.

En plus d’être la directrice générale de l’OMC, elle est économiste et spécialiste du développement international avec plus de 30 années d’expérience à son actif. Mme Okonjo-Iweala est également titulaire d'une licence d'économie de l'université Harvard ainsi que d'un doctorat du Massachusetts Institute of Technology.

Elle a présidé le conseil d'administration de Gavi-Alliance du Vaccin 2016 à 2020 et de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) de 2014 à 2020 et a coprésidé la Commission mondiale sur l'économie et le climat.

Elle avait précédemment été conseillère principale chez Lazard de 2015 à 2019 et siégé aux conseils d'administration de la Standard Chartered PLC et de Twitter Inc.

Ngosi Okonjo-Iweala a joué un rôle crucial lors de la pandémie COVID 19. Elle a été nommée envoyée spéciale de l'Union africaine pour la COVID-19 et envoyée spéciale de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre la pandémie.

Le 29 novembre dernier, Mme Ngozi Okonjo-Iweala a été reconduite au poste de Directrice générale de l'Organisation Mondiale du Commerce. Normalement, son premier mandat devait s'achever fin août 2025, mais à la demande des pays africains, la procédure de reconduction a été anticipée, officiellement pour faciliter les préparatifs de la prochaine conférence ministérielle de l'OMC qui se tiendra au Cameroun en 2026.