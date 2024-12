Nigeria: L'initiative REACH - Comment un acte simple peut avoir un impact révolutionnaire sur la santé des familles

communiqué de presse

Dans l'État d'Adamawa, au nord-est du Nigeria, la vie peut être difficile. Même les gestes les plus simples pour maintenir une santé de base peuvent poser problème en raison d'un manque de sensibilisation et de ressources. Avec l'aide de volontaires de la Croix-Rouge nigériane, l'initiative Reach est en train de changer cela, un lavage des mains à la fois.

Chaque matin, Aisha part à pied chercher de l'eau à la rivière et ramène de lourds seaux à la maison, sachant que chaque goutte est précieuse. La vie d'Aisha tourne autour de la prise en charge de ses trois jeunes enfants, mais malgré tous ses efforts pour subvenir aux besoins de sa famille, la maladie semble inévitable.

Son plus jeune enfant, Musa, a souvent souffert de douloureux maux d'estomac. Les fréquents déplacements à la clinique devenaient un fardeau pour la famille. Comme beaucoup d'habitants de son village, Aisha a toujours pensé que la maladie faisait partie de la vie et qu'il fallait l'endurer.

Les choses ont commencé à changer lorsque des volontaires de la Croix-Rouge nigériane sont arrivés dans son village. Ils sont venus dans le cadre de l'initiative REACH (Resilient and Empowered African Community Health), un programme de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et du Centre africain de contrôle des maladies (Africa CDC) visant à améliorer les pratiques en matière de santé et d'hygiène dans les communautés mal desservies.

Les volontaires et les villageois se sont réunis à l'ombre d'un grand arbre et, avec chaleur et patience, les volontaires ont expliqué comment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon peut, en fait, sauver des vies.

Aisha et ses voisins ont écouté attentivement les volontaires expliquer comment le fait de se laver les mains avec du savon, en particulier avant de manger et après être allé aux toilettes, pouvait prévenir des maladies comme le choléra et la diarrhée.

Pour de nombreuses personnes présentes, il s'agissait d'une révélation. Dans de nombreux villages, le savon est un luxe rare, souvent réservé à la lessive ou au bain, et rares sont ceux qui ont pensé à s'en servir pour se laver les mains. Les volontaires ont fait la démonstration d'une bonne technique de lavage des mains, montrant aux membres de la communauté comment se frotter soigneusement les mains, en atteignant chaque recoin pour éliminer les germes invisibles.

Intriguée, Aisha a décidé d'essayer. Elle a installé un simple poste de lavage des mains à l'extérieur de sa maison, en utilisant un jerrican, un petit pain de savon et une corde pour faciliter le processus. Elle a enseigné cette nouvelle routine à ses enfants, qui l'ont regardée, les yeux écarquillés, lui expliquer que ce petit geste pouvait les mettre en sécurité.

Au cours des semaines suivantes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Musa, qui était souvent malade, est resté en bonne santé. Les inquiétudes constantes concernant les maux d'estomac et les fièvres ont diminué, et Aisha a réalisé que ce petit changement avait un effet profond sur sa famille.

Il n'a pas fallu longtemps pour que ses voisins s'en aperçoivent à leur tour. L'une après l'autre, d'autres familles du village ont commencé à installer des stations de lavage des mains. Pour la première fois, la communauté découvrait un sentiment de contrôle sur sa santé.

L'impact était visible. Les enfants allaient plus régulièrement à l'école, débarrassés des maladies récurrentes qui avaient autrefois perturbé leurs études. Les parents se rendaient moins souvent à la clinique, ce qui allégeait à la fois leur emploi du temps et leur charge financière. Aisha est devenue une championne discrète du mouvement pour le lavage des mains, montrant fièrement aux autres son installation et partageant les connaissances qu'elle a acquises.

Dans le cadre de l'initiative REACH, les volontaires de la Croix-Rouge nigériane ont fait du porte-à-porte, rassemblant les gens en petits groupes dans les villages, les écoles et les marchés, pour leur enseigner le lavage des mains et l'hygiène.

Halima, mère de quatre enfants, évoque les changements survenus dans son foyer : « Mes enfants étaient tout le temps malades - toux, maux d'estomac. Depuis que nous nous lavons les mains, ils sont en meilleure santé. Maintenant, c'est la première chose que nous faisons quand nous revenons du marché ou de la ferme.

Pour le jeune Sani, étudiant, c'est une nouvelle habitude qu'il est impatient de partager. « À l'école, on nous a appris à nous laver les mains correctement. Je l'ai montré à ma famille et maintenant nous le faisons tous. Je suis fier parce que je sais que je contribue à leur sécurité. »

Lilian Adeogba, responsable de programme de l'IFRC pour l'initiative Reach, note que si le lavage des mains peut sembler simple, il s'agit d'un outil puissant dans la lutte contre les maladies infectieuses. « Les maladies comme le choléra, la diarrhée et les infections respiratoires se propagent rapidement et, faute d'hygiène, les familles, en particulier les jeunes enfants, tombent souvent malades », explique-t-elle.

« Dans une région comme l'Adamawa, où les ressources en matière de santé sont limitées, apprendre aux gens à se laver les mains n'est pas seulement une question de propreté, c'est aussi une question de sauver des vies. »