Sénégal: Moustapha Mbow, le « Parisien » qui rêve des Lions du Sénégal

Le Paris FC, deuxième du championnat de Ligue 2 française, compte dans ses rangs un solide défenseur : le roc sénégalais de 1,92 m, Moustapha Mbow. Cadre de l'équipe et surtout titulaire indiscutable dans le 11 parisien, ce jeune joueur de 24 ans commence à se faire un nom en France et espère être appelé bientôt en équipe nationale du Sénégal.

C'est en 2019 que celui qu'on surnomme Alta débarque en France et son adaptation est loin d'être facile. « Je n'avais pas de potes ici, je ne connaissais personne, c'était compliqué pour moi un peu. J'étais tout seul au centre de formation », se remémore Moustapha Mbow rencontré au terrain d'entraînement du PFC, à Orly, en région parisienne.

Ce centre de formation, c'est celui du stade de Reims où il devient très vite un cadre de l'équipe réserve. Il en vient même à disputer un match avec l'équipe première contre l'Olympique de Marseille Vélodrome. Un club bien connu par celui qu'il prend comme exemple, son grand frère Pape Daouda Mbow, passé par le club olympien entre 2007 et 2010. « C'est mon modèle, parce que c'est grâce à lui qu'on a commencé à jouer au foot. Notre père ne voulait pas qu'on joue au foot. »

La référence Kalidou Koulibaly

Après un court passage au Nîmes Olympique et en Belgique (RFC Serain), il débarque au Paris FC, désormais un des clubs de foot les plus riches de France, même s'il est toujours en Ligue 2. Il y devient l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 2. De quoi le rendre ambitieux quand il évoque l'équipe nationale du Sénégal dont il a porté la tunique en catégorie junior avec une CAN disputée en 2019. « Moi, je suis là en tout cas, je travaille tous les jours pour et je pense que je vais arriver un jour à aller en équipe nationale ».

Pour enfin jouer aux côtés de son idole et référence Kalidou Koulibaly, défenseur central et capitaine des Lions du Sénégal, champions d'Afrique 2022. « Je regardais tous les matches de Kalidou Koulibaly quand il était à Naples et Chelsea, pour m'inspirer au maximum, confie le natif de Dakar. C'est une référence à mon poste et un exemple pour moi. »

Pour ses coéquipiers, Moustapha est un exemple dans le vestiaire, surtout pour les plus jeunes. Omar Sissoko, 18 ans, tout juste pro, en dit le plus grand bien. « C'est un grand frère, c'est un exemple aussi, tout le temps premier en salle. Tout le temps premier sur le terrain. »

Quand on lui pose la question sur sa préférence entre un titre de champion de Ligue 2 et une CAN 2025 au Maroc, Moustapha Mbow se montre vorace. « Pourquoi pas les deux ? Monter en Ligue 1 et aller jouer la CAN. Et la gagner... »

Rendez-vous en mars pour savoir s'il figure dans la liste de Pape Thiaw pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.