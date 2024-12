Congo-Brazzaville: Vie associative - Femme générationnelle célèbre son 7e anniversaire

À l'initiative de Sandrina Packoth, fondatrice de Femme générationnelle, et de la gent féminine de la diaspora, uniquement sur inscription préalable, le public parisien est invité à participer à la célébration de la septième année d'existence de l'association Femme générationnelle sur le thème "Ose ton identité créatrice".

Le 21 décembre, au Mercure Paris Porte de Pantin, une célébration interactive permettra au public de participer aux tables rondes et aux ateliers pratiques susceptibles de rendre une communauté dynamique et de favoriser des connexions intergénérationnelles en encourageant le partage d'expériences entre femmes ambitieuses et passionnées.

Pour les organisateurs, au demeurant, il y a en chaque femme une force unique et une identité qui ne demandent qu'à s'exprimer pleinement. Par cette conférence, c'est l'occasion d'oser les révéler, estiment-ils, tout en rappelant le slogan de l'association : "Seule je suis forte, ensemble nous sommes puissantes". Ils s'adressent à toutes celles qui ont des idées, des rêves, une vision, mais qui hésitent à les exprimer pleinement. A partir de cette conférence, estiment-ils, elles ne seront plus seules. Ils les invitent en ces termes : « Le moment est venu d'oser votre identité créatrice et de faire briller votre unicité ! ».

De ce fait, lors de cette journée dont Pascaline Kamokoué sera marraine et animée en partie par Sarah Ngoma, des femmes ayant marqué de leurs empreintes la génération viendront mettre en exergue leurs savoirs et savoir-faire, leurs talents, leurs dons, leurs vocations. Elles se relaieront à la tribune pour apporter leurs récits et leurs retours d'expérience.

Au programme : faire confiance à ses intuitions ; entraîner sa créativité ; oser prendre de risque ; agir et passer à l'action ; faire savoir qu'on est unique ; construire sa clientèle et son réseau ; découvrir son potentiel, développer ses compétences ; créer sa présence sur le web.

Outre l'animation de ces moments interactifs, un espace-expositions sera ouvert au public à partir de 10h30.

À propos de Femme générationnelle

Fondée en 2019 par Sandrina Packoth, cette association est dédiée à l'autonomisation et à la réussite des femmes dans toutes les dimensions de leur vie : personnelle, spirituelle et professionnelle.

Au fil des années, elle s'est imposée comme un moteur de transformation pour des milliers de femmes. Avec passion et dévouement, l'association a accompagné les femmes dans leurs défis personnels, spirituels et professionnels, en favorisant les connexions intergénérationnelles.