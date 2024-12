Congo-Brazzaville: Arts plastiques - Le Salon de peinture du pays a tenu sa 6e édition

La 6e édition du Salon de peinture du Congo a eu lieu du 17 au 19 janvier au musée Cercle africain de Pointe-Noire. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de Lis Pascal Moussodji, directeur de cabinet de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs.

«Peinture et poésie » a été le thème de la 6e édition du Salon de peinture du Congo qui a réuni vingt-huit artistes-peintres dont quatorze venus de l'Angola, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et quatorze du Congo, pays hôte, représenté par les artistes peintres de Brazzaville et de Pointe-Noire. Cent trente-deux tableaux y ont été exposés.

Des oeuvres d'art de différents genres et de tailles diverses qui ont garni le hall d'exposition du musée cercle africain, l'initiateur du projet. « Ces oeuvres sont variées tant par les techniques utilisées que par les thèmes abordés. Elles témoignent toute la richesse et la diversité de la création plastique.

En fédérant ces peintres professionnels et amateurs de différents horizons, la fondation musée Cercle africain participe activement à la mise en lumière des talents, au rayonnement culturel de la ville de Pointe-Noire et du Congo, à la célébration de la vie à travers l'art pictural, parce que nous croyons à la force de la culture pour affermir les liens de fraternité entre les générations pour construire des passerelles entre nos peuples.

L'art est un moyen universel de communiquer qui transcende les époques. Pour se lier à l'autre, l'être humain partage les idées, les pensées et les émotions qui l'habitent », a dit Alphonse Chardin Nkala, directeur général des Arts et des Lettres, président du comité culturel du musée Cercle africain. Présentant l'exposition, il a ajouté: «Notre objectif à moyen terme est de faire du Salon de peinture du Congo un grand marché d'art en Afrique sub saharienne ».

Au nom des artistes peintres exposants, Remi Mongo Etsion a exhorté le public à soutenir les artistes en achetant les toiles exposées car, a-t-il dit, par ce geste l'art pictural vit et vivra. Des oeuvres d'art dont les prix ont varié entre 40 000 et 2,3 millions FCFA.

Pour Lis Pascal Moussodji, le thème évocateur de « Peinture et poésie » rappelle que la peinture, tout comme la poésie, possède une puissance évocatrice qui nous relie les uns aux autres. « Les images d'une toile peuvent susciter des réflexions profondes tout comme les vers d'un poème et la peinture, par son essence même, est une forme d'expression qui va au-delà des mots. Ces oeuvres d'art nous offrent une expérience sensorielle qui rappelle la lecture d'un poème lyrique.

Chaque tableau devient une strophe invitant le public à contempler et à interpréter selon sa propre sensibilité », a indiqué le directeur de cabinet de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs. Il a loué la communion des artistes, déclarant: « Qu'il me soit permis de relever davantage le caractère fédérateur de ce salon à travers lequel des sensibilités artistiques forment un dialogue riche et harmonieux.

Ce, conformément à la démarche de son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat, qui prône le renforcement de notre identité culturelle à travers la promotion des valeurs d'unité, de tolérance, de respect mutuel, de vivre ensemble et de paix".

Signalons que la Salon de peinture du Congo accompagne chaque année la célébration de l'anniversaire du musée Cercle africain inauguré le 3 décembre 2019.