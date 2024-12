Afrique de l'Ouest: Cédéao - Les pays de l'AES se retireront à compter du 29 janvier 2025

Une période de transition de six mois est envisagée pour fixer les modalités de départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et poursuivre la médiation pour leur éventuel retour au sein de l'organisation.

Les trois pays cesseront officiellement d'être membres de la Cédéao à compter du 29 janvier 2025. Cette annonce a été faite par Omar Alieu Touray, le président de la commission de la Cédéao. Il s'exprimait à l'issue de la 66e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Cédéao, à Abuja, au Nigeria. "La Conférence prend note de la notification par la République du Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger de leur décision de se retirer de la Cédéao", a-t-il déclaré. "(...) Conformément aux dispositions de l'article 91 du Traité révisé de la Cédéao, les trois pays cesseront officiellement d'être membres de la Cédéao à compter du 29 janvier 2025", a-t-il précisé.

Par ailleurs, la Cédéao a fixé une période de transition de six mois, pour fixer les modalités de retrait des trois pays concernés et poursuivre la médiation avec l'espoir de les ramener au sein de l'organisation régionale. "La Conférence décide de fixer la période du 29 janvier au 29 juillet 2025 comme période de transition et de maintenir les portes de la Cédéao ouvertes aux trois pays pendant la période de transition", a souligné Omar Alieu Touray. "A cet égard, la Conférence proroge le mandat du président du Togo et du président du Sénégal pour poursuivre leur rôle de médiation jusqu'à la fin de la période de transition pour ramener les trois pays membres au sein de la Cédéao", a-t-il expliqué.

Un sommet extraordinaire de la Cédéao aura lieu à la fin de la période transitoire pour adopter les modalités de départ des trois pays sahéliens. En janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé leur retrait "sans délai" de la Cédéao. Les trois pays, accusant la Cédéao de ne plus répondre aux aspirations de leurs peuples, ont mis en place, le 6 juillet dernier, une nouvelle coalition baptisée "Confédération de l'Alliance des États du Sahel". En fin de semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES) regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont réaffirmé, à l'occasion d'une réunion tenue à Niamey, au Niger, la décision irréversible de leur retrait de la Cédéao.