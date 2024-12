Ethiopie: Plus de 5 000 anciens combattants ont été réintégrés dans la société dans l'état de Tigray

Addis Abeba — Quelque 5 728 anciens combattants de l'état de Tigray ont réintégré la société, a révélé la Commission nationale de réhabilitation (NRC).

La Commission a lancé un programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) pour 75 000 anciens combattants de l'état de Tigray au cours du mois dernier. Ainsi, 6 625 anciens combattants sont entrés jusqu'à présent dans les centres de réhabilitation et de formation, et 5 728 ont été réintégrés dans la société, a-t-on appris.

Le directeur de la planification et du suivi des programmes à la Commission nationale de reconstruction, le colonel Belay Abebe, a souligné que les centres de Mekelle et d'Edaga Hamus accueillent et forment des anciens combattants.

Le directeur a également indiqué que des efforts supplémentaires sont également en cours pour lancer un troisième centre de réhabilitation et de formation dans la région d'Adwa, dans la région éthiopienne de Tigray.

L'Éthiopie met actuellement en oeuvre un programme vigoureux de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Le programme DDR dans la région met particulièrement l'accent sur la transition des ex-combattants vers la vie civile, en visant directement les causes profondes de la violence.

Le succès du programme dépend de la réintégration de ces personnes dans la société grâce à un soutien économique et social solide, notamment l'éducation, la formation professionnelle et des opportunités d'emploi essentielles.