Ethiopie: La déclaration d'Ankara démontre le niveau de la diplomatie éthiopienne - Institut des affaires étrangères

Addis Abeba — La déclaration d'Ankara signée entre l'Éthiopie et la Somalie démontre la maturité diplomatique et la hauteur morale de l'Éthiopie pour réaliser sa quête légitime d'accès à la mer par des moyens mutuellement bénéfiques et pacifiques, a déclaré le directeur exécutif adjoint de l'Institut des affaires étrangères, Abdi Zenebe.

L'Éthiopie et la Somalie sont parvenues à un accord à la suite de négociations menées sous la médiation turque à Ankara, marquant une avancée pour résoudre les malentendus entre les deux nations.

La déclaration d'Ankara stipule que l'Éthiopie et la Somalie avancent résolument dans la coopération vers une prospérité commune.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le directeur exécutif adjoint de l'Institut des affaires étrangères, Abdi Zenebe, a noté qu'il s'agit d'une déclaration historique qui allait au-delà de l'Éthiopie tout en ayant un impact positif sur les relations économiques, politiques, sécuritaires et diplomatiques ainsi que sur les relations internationales de la Corne de l'Afrique.

L'accord a légitimé la quête de l'Ethiopie vers la mer ou la demande de l'Ethiopie d'accès à la mer de la manière la plus solide et la plus consolidée, a-t-il déclaré, et a ajouté : « Il s'agit donc désormais d'un accès légitime qui est accepté et reconnu par tous les acteurs régionaux, y compris la Somalie. »

Abdi a en outre déclaré que la manière et l'approche éthiopiennes sont une voie pacifique par le biais de conditions mutuellement avantageuses, par un engagement positif et constructif. « Nous pouvons réaliser ce à quoi nous aspirons et cela peut être une leçon pour n'importe quelle partie des différents théâtres que nous voyons à travers le monde », a-t-il ajouté.

La quête de l'Ethiopie vers la mer en tant que problème a été un tabou non seulement au niveau régional mais aussi au niveau national, a déclaré Abdi, et a souligné que « une fois pour toutes, la déclaration d'Ankara a mis fin à cette pensée négative et a souillé l'histoire éthiopienne. »

L'Éthiopie a aujourd'hui un rêve visionnaire qui est de construire la prospérité, la paix et l'intégration régionale, a-t-il souligné. Abdi a souligné que la contribution et le déploiement de troupes de maintien de la paix de l'Éthiopie dans de nombreux pays africains démontrent sa priorité de principe en matière de politique étrangère pour la paix et la stabilité, en particulier dans la Corne de l'Afrique et dans la sous-région.

L'Éthiopie a démontré ses intérêts par le biais de la diplomatie et de la coopération ; il a ajouté que « la paix peut être obtenue grâce à des conditions mutuellement avantageuses et des approches gagnant-gagnant peuvent être réalisées ».

L'Éthiopie, en accord avec son aspiration à une croissance et une prospérité mutuelles avec ses pays voisins, disposera d'une énergie propre et renouvelable abondante à exporter à partir du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).