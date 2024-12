Ile Maurice: Les débats reprennent demain

Les employés dont le salaire est inférieur à Rs 50 000 devront patienter encore un peu avant que le paiement du 14e mois de boni en one-off ne leur soit versé. C'est ce qui est ressorti des débats parlementaires de mardi sur le Special Allowance Bill. La session a été ajournée vers 21 h 30 et les débats reprendront demain, à 15 heures.

Les trois derniers membres de l'Assemblée nationale à avoir pris la parole sur ce projet de loi mardi soir ont été l'économiste Kugan Parapen, junior minister à l'Intégration sociale, la Sécurité sociale et la solidarité nationale, Rameshwar Etwareea, député de la circonscription de Grand-Baie-Poudre-d'Or, et Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises et des Coopératives.

Pour Kugan Parapen, cette allocation résulte d'une promesse électorale et ne doit pas être considérée comme faisant partie intégrante de l'orientation économique du gouvernement. «Le véritable baromètre pour mesurer la capacité de ce nouveau gouvernement à prendre les mesures susceptibles d'aboutir à un véritable progrès économique se fera sur la base du contenu de son orientation en matière de réformes structurelles et fondamentales de l'économie nationale lors de la présentation de son premier budget.»

Rameshwar Etwareea estime que le paiement de ce 14e mois de boni sera un soulagement pour la population. «Cette mesure viendra soulager un grand nombre de salariés, ainsi que les bénéficiaires d'allocations sociales diverses. Cette allocation renforcera leur pouvoir d'achat, qui n'a cessé de dégringoler ces dernières années tant par l'augmentation des coûts de production que par la dévaluation constante et volontaire de notre roupie par le gouvernement sortant, soit 46 % par rapport au dollar américain sur dix ans.»

Pour lui, il ne faut pas juger la performance économique du gouvernement sur la base de ce 14e mois de boni. «Nous attendons la publication du programme gouvernemental, qui donnera les orientations de la politique économique et financière pour ces prochaines années.» Il en a profité pour souhaiter de bonnes fêtes à ses collègues ministres et députés, aux Mauriciens et spécialement à ses mandants de la circonscription no 6.

Aadil Ameer Meea n'a pas voulu admettre l'argument avancé plus tôt par Joe Lesjongard, leader de l'opposition, que la victoire de l'Alliance du changement résulte de la promesse d'accorder ce 14e mois de boni. À ses yeux, le seul responsable de la débâcle de l'ancien gouvernement est «son mode de gestion des affaires du pays avec une responsabilité accrue à une plate-forme connue comme Lakwizinn et dirigée par une femme, la corruption, les agissements de la Banque de Maurice ou encore du groupe SBM, la mauvaise gestion de l'échouement du MV Wakashio, les nominations scandaleuses dans les institutions étatiques.»

Pour lui, le nouveau gouvernement est parvenu à trouver le juste équilibre entre la nécessité de respecter une promesse électorale, qui a toute sa pertinence pour les salariés gagnant moins de Rs 50 000 et celle de prendre les mesures appropriées pour aider les entreprises qui n'ont pas les moyens d'honorer le paiement de ce boni.