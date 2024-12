Ile Maurice: Des mesures prises avant la rentrée

Hier, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad et ses deux colistiers, Nitish Beejan et Ram Etwareea, ont fait un tour d'inspection dans cinq écoles primaires de la circonscription no 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or). Cette tournée a permis de constater des lacunes en matière d'infrastructures scolaires. Les écoles concernées sont D. Hurry Government School à Goodlands, Cap-Malheureux Government School, Roche-Terre Government School, Vale Government School et Fond-du-Sac Government School.

À l'école primaire de Goodlands, le problème principal est lié aux inondations récurrentes, a fait savoir Mahend Gungapersad. L'eau s'accumule sur la route principale et impacte directement l'enceinte de l'école. Le ministre a donné des instructions pour que des mesures soient prises rapidement afin d'évacuer l'eau et d'éviter que cette situation ne gêne les usagers de la route, ainsi que les élèves. Du côté de Vale Government School, le problème est d'une autre nature : un plafond dégradé qui nécessite une intervention urgente. Les infiltrations d'eau et les risques liés à cette situation compromettent la sécurité des élèves et du personnel. À Fond-du-Sac Government School, un chantier de construction est en cours.

Des années de sous-investissement à rattraper

Selon Nitish Beejan, qui a accompagné le ministre, les dix dernières années ont été marquées par un sous-investissement chronique dans les infrastructures scolaires. Les visites ont révélé des besoins en rénovations et en améliorations des infrastructures. Un rapport détaillé sera préparé par les officiers du ministère présents pour évaluer les priorités et les intégrer dans le cadre budgétaire disponible.

Quant à Ram Etwareea, il a exprimé sa consternation face à la situation actuelle. «Pendant une décennie, les écoles ont été négligées. Les fuites dans les toits, les infiltrations d'eau et le manque de mobilier sont des problèmes graves qui auraient dû être traités depuis longtemps», a-t-il déclaré. Il a salué l'engagement du nouveau ministre, qui a déjà initié des actions d'urgence pour remédier à ces problèmes.